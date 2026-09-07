JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei seiner Kapitalmarkttveranstaltung am 17. September in London dürfte der Chemiekonzern seine Ziele für 2030 senken und damit dem aktuellen Druck auf die Branche Rechnung tragen, schrieb Chetan Udeshi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Zudem erwarte er nicht den von den Anlegern erhofften, marktbewegenden Plan für eine Trendwende im Bereich Polysilizium. Seine kurzfristigen Schätzungen habe er aber wegen verbesserter Nachfrage-Indikatoren angehoben./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 12:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 03:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 92,30EUR auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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