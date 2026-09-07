ORBS) gibt einen Gesamtbestand von rund 380 Millionen US-Dollar bekannt, darunter Anteile an OpenAI und Beast Industries sowie mehr als 16.000 ETH und fast 302 Millionen WLD-Token

Eightco hat im vergangenen Monat im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 125 Mio. US-Dollar über 25 Millionen Stammaktien zurückgekauft

Zusammensetzung der Eightco-Kassenbestände zum 2. September 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast Industries-Anteilen, 16.278 ETH, fast 302 Millionen WLD-Bestände sowie 122 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 380 Millionen US-Dollar

Eightco hatte sich zuvor an der 52,5-Mio.-US-Dollar-Finanzierungsrunde der World Foundation beteiligt, die von Pantera angeführt wurde und an der auch Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto sowie weitere Investoren teilnahmen

Eightco bietet ein indirektes Engagement in einigen der innovativsten Privatunternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor. Im vergangenen Monat hat Eightco im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 125 Millionen US-Dollar mehr als 25 Millionen Stammaktien zurückgekauft.

Stand 2. September 2026, 20:00 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine mit 18 Millionen US-Dollar finanzierte Investition in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) zu einem Kurs von 0,37 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt etwa 122 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtwert von rund 380 Millionen US-Dollar entspricht.

Die wichtigsten Schlagzeilen zur Meldung:

Das Management von Eightco ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche gehören:

Am 2. September gab World bekannt, dass es ProveKit, ein Toolkit zum Nachweis der Identität nach dem Zero-Knowledge-Prinzip, als Open-Source-Software veröffentlicht hat. Durch diese Veröffentlichung steht ProveKit nun auch Entwicklern außerhalb von World zur Verfügung. ProveKit ist in World ID integriert und bildet die Grundlage für die datenschutzkonformen Funktionen, die den Nachweis der menschlichen Identität für Unternehmen, Verbraucherplattformen und Entwickler nützlich machen (World).

Am 1. September reichte SB Energy, ein von SoftBank, OpenAI und Nvidia unterstütztes Unternehmen für KI-Energieinfrastruktur, einen Antrag auf einen möglichen Börsengang ein. In seinem ersten Antrag erklärte das Unternehmen, es sei „erheblich abhängig" von der Leistung von OpenAI, das sowohl als Mieter als auch als Kapitalinvestor bei SB Energy auftritt (CNBC).

Am 1. September veröffentlichte MrBeast gemeinsam mit James Patterson, einem der weltweit meistverkauften Autoren, ein Buch mit dem Titel The Most Dangerous Games (HarperCollins).

(HarperCollins). Am 31. August gab OpenAI bekannt, dass sein Werbegeschäft, ChatGPT Ads, weniger als 200 Tage nach dem Start eine annualisierte Umsatzrate von 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat. Die Plattform wird mittlerweile von Zehntausenden von Werbekunden genutzt und expandiert weiterhin weltweit (Axios).

Am 31. August kündigte OpenAI seine Unterstützung für den kalifornischen Senatsentwurf 1119 an, der die Sicherheit von Jugendlichen im Umgang mit KI fördern soll. Dieser Gesetzentwurf zielt darauf ab, sinnvolle Schutzmaßnahmen für die Nutzung von KI durch junge Menschen zu schaffen und ihnen gleichzeitig den Zugang zu Tools zu erhalten, die ihnen beim Lernen, Gestalten und bei der Vorbereitung auf die Zukunft helfen können (OpenAI).

Am 21. August wurde bekannt gegeben, dass peaqOS und World ID eine Partnerschaft eingegangen sind, um einen „Proof of Human" für Roboter und Maschinen zu ermöglichen. Eine Maschine kann überprüfen, ob die Person vor ihr ein echter Mensch ist und ob es sich um dieselbe Person handelt, die die Bestellung aufgegeben hat. Sie lernt dabei niemals einen Namen, ein Gesicht oder eine Nummer (peaq).

„KI-Aktien standen in letzter Zeit unter Druck, was zum Teil auf die Gegenreaktion gegen Rechenzentren zurückzuführen ist. Dies scheint ein Thema zu sein, das bei den Wählern Anklang findet", sagte Tom Lee, Vorstandsmitglied von ORBS. „Doch trotz dieses Rückschlags schreitet der KI-Fortschritt rasant voran, wie die zahlreichen bedeutenden Ankündigungen der vergangenen Woche zeigen."