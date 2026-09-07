Eightco: 380 Mio. US$ Vermögen – OpenAI, 16.000 ETH und WLD
Mit einem strategisch gefüllten Krypto- und Beteiligungsportfolio setzt Eightco gezielt auf KI, digitale Identität und die Zukunft der globalen Creator Economy.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) verfügte zum 2. September 2026 über Vermögenswerte von insgesamt rund 380 Mio. US-Dollar. Dazu zählen 122 Mio. US-Dollar in Barmitteln und Stablecoins, 16.278 ETH, fast 302 Mio. WLD-Token sowie Beteiligungen an OpenAI, Beast Industries und Mythical Games.
- Die indirekte OpenAI-Beteiligung über Zweckgesellschaften hat einen Wert von rund 90 Mio. US-Dollar und macht etwa 24 % des Treasury-Portfolios aus.
- Eightco hält 301.971.219 Worldcoin-Token (WLD), etwa 8,3 % des umlaufenden Bestands und laut Unternehmen die weltweit größte öffentlich ausgewiesene institutionelle Position.
- Das Unternehmen besitzt außerdem eine Beteiligung an Beast Industries im Wert von 18 Mio. US-Dollar sowie eine Investition von 1 Mio. US-Dollar in Mythical Games. Damit konzentriert sich Eightco auf die Trends künstliche Intelligenz, digitale Identität und Creator Economy.
- Im vergangenen Monat kaufte Eightco im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms über 125 Mio. US-Dollar mehr als 25 Millionen eigene Stammaktien zurück.
- Eightco beteiligte sich zuvor an einer Finanzierungsrunde der World Foundation über 52,5 Mio. US-Dollar, die von Pantera angeführt wurde; World veröffentlichte zudem das Zero-Knowledge-Identitäts-Toolkit ProveKit als Open Source.
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