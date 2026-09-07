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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 37 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 37 / 2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 37 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 37 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Perseus Mining
    		+2,36 % 07.09.
    Alkane Resources
    		- 07.09.
    BW LPG
    		+11,13 % 07.09.
    Hafnia
    		+55,31 % 07.09.
    Pro Medicus
    		+0,23 % 07.09.
    S4 Capital
    		- 07.09.
    Adairs
    		+6,68 % 07.09.
    Super Retail Group
    		+7,09 % 07.09.
    Western Digital
    		+0,19 % 08.09.
    Hudbay Minerals
    		+0,16 % 08.09.
    BlackRock
    		+2,02 % 08.09.
    Ross Stores
    		+0,98 % 08.09.
    Parex Resources
    		+9,87 % 08.09.
    Canadian National Railway
    		+2,54 % 08.09.
    Stanley Black & Decker
    		+4,54 % 08.09.
    Arthur J.Gallagher
    		+0,87 % 08.09.
    Rogers Communications Conv.(A)
    		+4,24 % 08.09.
    Kontoor Brands
    		+2,97 % 08.09.
    Eastern Bancshares
    		+3,01 % 08.09.
    ITT
    		+0,88 % 08.09.
    Ralliant Corporation
    		- 08.09.
    Capital City Bank Group
    		+2,52 % 08.09.
    Lancaster Colony
    		+2,08 % 08.09.
    Bowlero Registered (A)
    		+2,11 % 08.09.
    Ameren
    		+2,88 % 08.09.
    The Cigna Group
    		+2,03 % 08.09.
    Movado Group
    		+6,14 % 08.09.
    Mineral Resources
    		- 08.09.
    MidCap Financial Investment Corporation
    		+11,87 % 08.09.
    Rogers Communications (B)
    		+4,57 % 08.09.
    Red River Bancshares
    		+0,88 % 08.09.
    Maple Leaf Foods
    		+10,35 % 08.09.
    Triple Point Social Housing REIT
    		+8,25 % 08.09.
    Bluescope Steel
    		+2,72 % 08.09.
    Miller Industries
    		+1,90 % 08.09.
    Triton International 5.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    		+7,40 % 08.09.
    GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts (A)
    		- 08.09.
    AUB Group
    		+2,68 % 08.09.
    Triton International 8 % Conv Cum Red Perp Pfd (B)
    		- 08.09.
    Dusk Group
    		+13,68 % 08.09.
    GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Units (B)
    		- 08.09.
    Pepper Money
    		+14,59 % 08.09.
    Texas Community Bancshares
    		+1,25 % 08.09.
    Triton International 8.5% Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		- 08.09.
    Perpetual Equity Investment Company
    		+6,50 % 08.09.
    HP
    		+3,97 % 09.09.
    TORM Registered (A)
    		+9,77 % 09.09.
    Northern Star Resources
    		+3,09 % 09.09.
    SFL
    		+11,09 % 09.09.
    Evolution Mining
    		+2,31 % 09.09.
    Yum Brands
    		+1,91 % 09.09.
    Kohl's
    		+10,00 % 09.09.
    CME Group Registered (A)
    		+1,89 % 09.09.
    CSL
    		+1,52 % 09.09.
    Everest Re Group
    		+2,36 % 09.09.
    Public Service Enterprise Group
    		+3,17 % 09.09.
    Becton Dickinson
    		+2,06 % 09.09.
    Simon Property Group
    		+4,93 % 09.09.
    IGO
    		- 09.09.
    Winnebago Industries
    		+3,82 % 09.09.
    Avnet
    		+2,58 % 09.09.
    Euroseas
    		+5,15 % 09.09.
    Edgewell Personal Care
    		+2,08 % 09.09.
    Rush Enterprises (A)
    		+1,41 % 09.09.
    TFS Financial
    		+8,45 % 09.09.
    Leon's Furniture
    		+3,19 % 09.09.
    Brambles
    		+3,06 % 09.09.
    Euroholdings
    		- 09.09.
    Hydro One
    		+2,63 % 09.09.
    EVT
    		+3,11 % 09.09.
    IDP Education
    		+1,46 % 09.09.
    Rush Enterprises (B)
    		+1,37 % 09.09.
    LGI
    		+0,87 % 09.09.
    NVIDIA
    		+0,03 % 10.09.
    Occidental Petroleum
    		+2,18 % 10.09.
    Endeavour Mining
    		+4,09 % 10.09.
    International Seaways
    		+7,00 % 10.09.
    Travelers Companies
    		+1,61 % 10.09.
    Lundin Gold
    		+5,07 % 10.09.
    The Mosaic
    		+3,03 % 10.09.
    Kaspi.kz
    		- 10.09.
    Gulf Keystone Petroleum
    		+9,26 % 10.09.
    Medical Properties Trust
    		+6,50 % 10.09.
    Nordic American Tankers
    		+11,47 % 10.09.
    Trinity Capital
    		+16,69 % 10.09.
    VF
    		+2,06 % 10.09.
    Vishay Intertechnology
    		+2,61 % 10.09.
    Regis Resources
    		- 10.09.
    Elevance Health
    		+1,91 % 10.09.
    Telus
    		+7,70 % 10.09.
    NCC Group
    		+3,19 % 10.09.
    M&G
    		+8,80 % 10.09.
    Pathward Financial
    		+0,27 % 10.09.
    Victory Capital Holdings Registered (A)
    		+2,92 % 10.09.
    CTO Realty Growth
    		+8,36 % 10.09.
    Nordson
    		+1,47 % 10.09.
    Eagle Point Credit Company Inc
    		+26,41 % 10.09.
    Popular
    		+2,69 % 10.09.
    ADT
    		+2,72 % 10.09.
    Clear Secure Registered (A)
    		+1,66 % 10.09.
    Prudential
    		+2,05 % 10.09.
    Alpine Income Property Trust
    		+7,09 % 10.09.
    Greggs
    		+3,88 % 10.09.
    Eagle Point Income Company
    		+13,67 % 10.09.
    UMB Financial
    		+1,48 % 10.09.
    PPL
    		+3,17 % 10.09.
    Northrim BanCorp
    		+2,82 % 10.09.
    Sandfire Resources
    		- 10.09.
    Ardagh Metal Packaging
    		+11,74 % 10.09.
    BayCom
    		+3,13 % 10.09.
    United Bancorp Ohio
    		+6,58 % 10.09.
    Auburn National Bancorp
    		+4,61 % 10.09.
    Brookfield Real Assets Income Fund of Benef. Interest
    		+10,75 % 10.09.
    Genpact
    		+1,50 % 10.09.
    IWG
    		+0,54 % 10.09.
    Baltic Classifieds Group
    		+0,01 % 10.09.
    Breville Group
    		+1,05 % 10.09.
    Mercury General
    		+1,83 % 10.09.
    Macfarlane Group
    		+3,63 % 10.09.
    Gore Street Energy Storage Fund
    		+7,87 % 10.09.
    Perpetual
    		+5,99 % 10.09.
    PZ Cussons
    		+4,24 % 10.09.
    Grafton Group
    		+4,13 % 10.09.
    Fiskars Abp
    		+5,47 % 10.09.
    Trifast
    		+2,37 % 10.09.
    Prudential
    		+2,05 % 10.09.
    S4 Capital
    		- 10.09.
    Eurocell
    		+4,23 % 10.09.
    JPMorgan Emerging Markets Dividend Income
    		+4,05 % 10.09.
    MDU Resources Group
    		+3,11 % 10.09.
    BMO CAPI/PAR VTG FPD 0.25
    		+3,90 % 10.09.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    		+8,70 % 10.09.
    Mears Group
    		+4,54 % 10.09.
    CNO Financial Group
    		+1,70 % 10.09.
    McMillan Shakespeare
    		+9,79 % 10.09.
    AMA Group
    		- 10.09.
    CT Global Managed Portfolio Trust GBP
    		+6,58 % 10.09.
    HENN HIGH/PAR VTG FPD 0.05
    		+6,01 % 10.09.
    Knights Group Holdings
    		+3,57 % 10.09.
    Ramsdens Holdings
    		+4,47 % 10.09.
    Colefax Group
    		+0,66 % 10.09.
    Kogan.com
    		+3,12 % 10.09.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    		+5,07 % 10.09.
    Franchise Brands
    		+1,71 % 10.09.
    DSW Capital
    		+2,73 % 10.09.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    		+6,89 % 10.09.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (D)
    		- 10.09.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (C)
    		- 10.09.
    Nine Entertainment Holdings
    		+5,78 % 10.09.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (B)
    		- 10.09.
    Athelney Trust
    		+6,23 % 10.09.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (A)
    		- 10.09.
    Thorney Opportunities
    		+4,16 % 10.09.
    Albemarle
    		+2,05 % 11.09.
    Nasdaq Inc. Aktie
    		+1,22 % 11.09.
    Booking Holdings
    		+0,73 % 11.09.
    Waste Management
    		+1,48 % 11.09.
    Flowers Foods
    		+6,73 % 11.09.
    Dick's Sporting Goods
    		+2,01 % 11.09.
    Textron
    		+0,10 % 11.09.
    Canadian Natural Resources
    		+5,23 % 11.09.
    Automatic Data Processing
    		+2,05 % 11.09.
    Garmin
    		+1,63 % 11.09.
    Williams Companies
    		+3,38 % 11.09.
    Fidelity National Information Services
    		+2,24 % 11.09.
    Chubb
    		+1,32 % 11.09.
    Global Payments
    		+1,19 % 11.09.
    CION Investment
    		+13,91 % 11.09.
    WESCO International
    		+0,92 % 11.09.
    NAPCO Security Technologies
    		+1,66 % 11.09.
    Amerisafe
    		+6,04 % 11.09.
    Caleres
    		+0,92 % 11.09.
    Schneider National Registered (B)
    		+1,54 % 11.09.
    Range Resources
    		+0,97 % 11.09.
    WiseTech Global
    		+0,19 % 11.09.
    Insteel Industries
    		+0,38 % 11.09.
    Regency Centers
    		+4,02 % 11.09.
    Farmers National Banc
    		+4,84 % 11.09.
    SLR Investment
    		+9,87 % 11.09.
    NOV
    		+3,87 % 11.09.
    BrightSphere Investment Group
    		+0,11 % 11.09.
    Trico Bancshares
    		+3,14 % 11.09.
    Silvercrest Asset Management Group Registered (A)
    		+5,16 % 11.09.
    Kforce
    		+4,26 % 11.09.
    Crown Crafts
    		+7,06 % 11.09.
    Janus Living Registered -A1-
    		- 11.09.
    Steven Madden
    		+2,71 % 11.09.
    United Bankshares (W Va)
    		+4,04 % 11.09.
    Avient
    		+3,04 % 11.09.
    First Capital
    		+2,61 % 11.09.
    First Horizon Corporation
    		+2,86 % 11.09.
    ALLSPRING MULTI/COM SHS
    		+9,32 % 11.09.
    Carsales.com
    		+2,16 % 11.09.
    The Hanover Insurance Group
    		+2,06 % 11.09.
    Spire
    		+4,23 % 11.09.
    First US Bancshares
    		+2,16 % 11.09.
    Definity Financial Corporation
    		+1,07 % 11.09.
    Transpacific Industries Group
    		+1,99 % 11.09.
    Corby Spirit and Wine Registered (A)
    		+6,59 % 11.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 37 / 2026 reichen von +0,01 % bei Baltic Classifieds Group bis +55,31 % bei der Hafnia Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 37 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 37 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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