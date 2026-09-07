RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen (VW) nach der Telefonkonferenz zum Zukunftsplan 2030 mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Das Management habe die Herausforderungen insbesondere in China als ein eher branchen- als unternehmensspezifisches Problem eingestuft, schrieb Tom Narayan in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er teilt diese Wahrnehmung und erwartet auch bei den anderen Massenherstellern zunehmend Kürzungen bei den Produktionskapazitäten. VW habe mit der einstimmigen Zustimmung des Aufsichtsrats zu seinen Plänen die für das Unternehmen notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 18:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2026 / 18:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 81,85EUR auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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