JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Erwartungen an die Studie seien ohnehin gering gewesen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar zum Misserfolg des Lipoprotein-Senkers Pelacarsen beim Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod. Und auch positive Ergebnisse wären wohl nicht ohne große Diskussionen um ihre wirtschaftliche Bedeutung in einem hart umkämpften Feld geblieben./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 130,5EUR auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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