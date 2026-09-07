JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die US-Zulassung für Etcamah sei wohl eine der bedeutendsten im Bereich Brustkrebs der letzten Zeit, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar. Dies liege aber weniger am Medikament selbst als an der Bestätigung seines Behandlungsansatzes. Leuchten hob positiv hervor, dass sich die FDA damit gegen die ablehnende Haltung ihres Beratergremiums entschieden habe./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2026 / 20:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 140,0EUR auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar