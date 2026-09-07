Swiss Re warnt vor wachsenden Waldbrandschäden
- Waldbrände wachsen weltweit als Wetterrisiko
- Waldbrandschäden in Europa steigen jährlich stark
- Kalifornische Brände verursachten Rekordschäden
MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re warnt im Preiskampf mit den Erstversicherern vor immer größeren Risiken durch Waldbrände wie zuletzt in Südeuropa. Waldbrände seien weltweit das am stärksten wachsende Wetterrisiko, teilte das Unternehmen am Montag beim traditionellen Branchentreffen in Monte Carlo mit. In Europa seien die versicherten Schäden durch Waldbrände in den vergangenen Jahrzehnten um schätzungsweise 8 bis 11 Prozent pro Jahr gestiegen. "Das Risiko wächst weiter, weil immer mehr Menschen und Vermögenswerte in waldbrandgefährdeten Gebieten angesiedelt sind."
Anfang 2025 hatten verheerende Waldbrände in Kalifornien nach Berechnungen des weltgrößten Rückversicherers Munich Re volkswirtschaftliche Schäden von etwa 54 Milliarden Dollar angerichtet. Davon
musste die Versicherungsbranche rund 40 Milliarden Dollar tragen. Es war die teuerste Katastrophe dieser Art in der Geschichte. In Europa brachen Feuer zuletzt nahe Bordeaux, Marseille und Madrid
aus; auch Sizilien war betroffen. Da es dort nur in ländlichen Regionen brannte, hielten sich die versicherten Schäden in Grenzen.
Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie jedes Jahr mit Erstversicherern wie Allianz und Generali sowie Maklern im Fürstentum Monaco, um über die Preise und Konditionen für die Vertragserneuerung zum kommenden Jahreswechsel zu beraten. Nach immensen Prämienerhöhungen vor wenigen Jahren wird Rückversicherungsschutz im Schaden- und Unfallgeschäft für Erstversicherer seit Anfang 2025 wieder billiger. Ratingagenturen gehen davon aus, dass sich dieser Trend 2027 fortsetzt.
Eine stärkere Nachfrage nach Rückversicherungsschutz erwartet die Swiss Re durch den boomenden Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. So sollten die kumulierten Investitionen in Rechenzentren bis 2030 mehr als 6 Billionen US-Dollar betragen. Die Swiss Re schätzt, dass die Versicherungsprämien aus diesem Bereich bis Ende des Jahrzehnts 91 Milliarden Dollar erreichen könnten. Etwa 40 Prozent der US-amerikanischen Rechenzentrumskapazitäten befänden sich in Gebieten mit beträchtlichem bis sehr hohem Tornadorisiko./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 450,4 auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 437,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -27,69 %/+52,19 % bedeutet.
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Meldung von heute, Quelle:
- Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten
- Swiss Re baut auf starke Datenbasis und frühe Einführung von KI, um zentrale Prozesse zu transformieren und so Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern
- Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht
- Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei Life & Health Reinsurance (L&H Re) weitgehend abgeschlossen; geschätzte Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern im vierten Quartal bei etwa 250 Mio. USD
- Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest
- Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[1]
- Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2]