🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Swiss Re warnt vor wachsenden Waldbrandschäden

    Für Sie zusammengefasst
    • Waldbrände wachsen weltweit als Wetterrisiko
    • Waldbrandschäden in Europa steigen jährlich stark
    • Kalifornische Brände verursachten Rekordschäden
    Swiss Re warnt vor wachsenden Waldbrandschäden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re warnt im Preiskampf mit den Erstversicherern vor immer größeren Risiken durch Waldbrände wie zuletzt in Südeuropa. Waldbrände seien weltweit das am stärksten wachsende Wetterrisiko, teilte das Unternehmen am Montag beim traditionellen Branchentreffen in Monte Carlo mit. In Europa seien die versicherten Schäden durch Waldbrände in den vergangenen Jahrzehnten um schätzungsweise 8 bis 11 Prozent pro Jahr gestiegen. "Das Risiko wächst weiter, weil immer mehr Menschen und Vermögenswerte in waldbrandgefährdeten Gebieten angesiedelt sind."

    Anfang 2025 hatten verheerende Waldbrände in Kalifornien nach Berechnungen des weltgrößten Rückversicherers Munich Re volkswirtschaftliche Schäden von etwa 54 Milliarden Dollar angerichtet. Davon musste die Versicherungsbranche rund 40 Milliarden Dollar tragen. Es war die teuerste Katastrophe dieser Art in der Geschichte. In Europa brachen Feuer zuletzt nahe Bordeaux, Marseille und Madrid aus; auch Sizilien war betroffen. Da es dort nur in ländlichen Regionen brannte, hielten sich die versicherten Schäden in Grenzen.
    Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie jedes Jahr mit Erstversicherern wie Allianz und Generali sowie Maklern im Fürstentum Monaco, um über die Preise und Konditionen für die Vertragserneuerung zum kommenden Jahreswechsel zu beraten. Nach immensen Prämienerhöhungen vor wenigen Jahren wird Rückversicherungsschutz im Schaden- und Unfallgeschäft für Erstversicherer seit Anfang 2025 wieder billiger. Ratingagenturen gehen davon aus, dass sich dieser Trend 2027 fortsetzt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Swiss Re!
    Long
    133,00€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 12,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    152,42€
    Basispreis
    1,04
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine stärkere Nachfrage nach Rückversicherungsschutz erwartet die Swiss Re durch den boomenden Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. So sollten die kumulierten Investitionen in Rechenzentren bis 2030 mehr als 6 Billionen US-Dollar betragen. Die Swiss Re schätzt, dass die Versicherungsprämien aus diesem Bereich bis Ende des Jahrzehnts 91 Milliarden Dollar erreichen könnten. Etwa 40 Prozent der US-amerikanischen Rechenzentrumskapazitäten befänden sich in Gebieten mit beträchtlichem bis sehr hohem Tornadorisiko./stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 450,4 auf Lang & Schwarz (07. September 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 437,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -27,69 %/+52,19 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Swiss Re - A1H81M - CH0126881561

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Swiss Re. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Swiss Re warnt vor wachsenden Waldbrandschäden Der Rückversicherer Swiss Re warnt im Preiskampf mit den Erstversicherern vor immer größeren Risiken durch Waldbrände wie zuletzt in Südeuropa. Waldbrände seien weltweit das am stärksten wachsende Wetterrisiko, teilte das Unternehmen am Montag beim …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     