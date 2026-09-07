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    Banaszak sieht alle demokratischen Parteien in Verantwortung

    Für Sie zusammengefasst
    • Banaszak sieht Mitte in der Verantwortung
    • Vertrauen in Staat und Parteien ist auf Tiefstand
    • Banaszak warnt vor schnellen Reformen im Bundestag
    Banaszak sieht alle demokratischen Parteien in Verantwortung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Wiederholung: Sender ergänzt)

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt sieht Grünen-Chef Felix Banaszak die demokratische politische Mitte in der Verantwortung. "Alle demokratischen Parteien müssen doch die Vertrauenskrise, tiefe Vertrauenskrise, die unsere Demokratie und ihre Parteien und ihre Institutionen erfasst hat, ernst nehmen", sagte Banaszak im Deutschlandfunk. Das Vertrauen in die Lösungsfähigkeit des Staates sei auf einem Tiefstand. "Da kann doch keine Partei sagen: Da müssen sich die anderen drum kümmern."

    Man müsse ernst nehmen, was die Ängste der Menschen in Sachsen-Anhalt ausgelöst habe, sagte Banaszak, dessen Partei bei der Landtagswahl auf 8,9 Prozent gekommen war. "Und deswegen hielte ich es für den völlig falschen Schluss, das will ich einmal in Richtung der Bundesregierung sagen, wenn die Union jetzt aus diesem Wahlergebnis mitnimmt, wir müssen einfach diese Reformen noch schneller durch den Deutschen Bundestag prügeln."/sk/DP/stk






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