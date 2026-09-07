Midea erweckt „Simply ideal" auf der IFA 2026 zum Leben

BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2026 verwirklicht Midea seine Vision „Simply ideal" („Einfach ideal") mit seinen neuesten Innovationen, die darauf ausgelegt sind, mehr Intelligenz, Komfort, Effizienz sowie Benutzerfreundlichkeit in das Zuhause zu bringen.

Die Ausstellung stellt zudem die neue fünfjährige Partnerschaft zwischen Midea und dem FC Barcelona in den Mittelpunkt.

Die Midea-Suiten: Wege zum perfekten Zuhause

Der neue SMART MASTER präsentiert Mideas KI-gestütztes Ökosystem für das Zuhause. Der KI-Agent ermöglicht eine natürlichere sowie intuitivere Interaktion mit Haushaltsgeräten in verschiedenen Alltagssituationen im Haushalt. Midea Robot bringt KI durch Kochen, Putzen, Wäschewaschen, Pflege und die Steuerung des gesamten Haushalts in die reale Welt.

AI ECOMASTER koordiniert Geräte und vernetzte Systeme durch intelligentes Energiemanagement. Die Lösung lernt die Abläufe im Haushalt kennen und passt sich veränderten Bedürfnissen an, um mehr Flexibilität und Komfort zu bieten.

Für Haushalte, in denen jeder Zentimeter zählt, bietet SPACE MASTER mehr Nutzvolumen bei gleichen Außenmaßen, wie der vergrößerte Stauraum des Kühlschranks zeigt.

Neben den MASTER-Suiten umfasst die BUILT-IN-Serie auch die von Mailand inspirierte Ispira-Serie, die ein stimmiges Design mit intelligenter Funktionalität verbindet und so ein ganzheitliches Kocherlebnis bietet.

Die Midea-Szenarien: Innovation für den Alltag

Wohlbefinden beginnt mit der Luft, die uns umgibt. Die R290-Serie von Midea ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach effizienter Kühlung. Sie kombiniert fortschrittliche Kompressor- und Sicherheitsdichtungstechnologien mit dem Kältemittel R290 mit extrem niedrigem GWP und erzielt so eine um rund 10 % höhere Energieeffizienz. Zu den Anwendungen für Privathaushalte zählen H-Pack und PortaSplit, wobei PortaSplit ab 2027 auf R290 umgestellt werden soll.

In der Küche erleichtert Technologie die täglichen Abläufe, von der Aufbewahrung von Lebensmitteln über das Kochen bis hin zum Aufräumen nach dem Essen. Die Kühlschränke der Visionary-Serie sorgen dank GlassVision, berührungsloser Beleuchtung und einer klaren, gleichmäßigen Ausleuchtung dafür, dass Lebensmittel besser sichtbar sowie leichter zugänglich sind.

Die Kochfelder der InfiniteFit-Serie zeichnen sich durch ein ultraschlankes Design aus, das sich nahtlos in europäische Küchen einfügt, während OmniFlex eine flexible Anordnung des Kochgeschirrs ermöglicht. Der Einbaubackofen PizzaPro vereint schnelles Aufheizen mit einem 81-Liter-Garraum und schafft so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Fassungsvermögen.