Hannover Rück stellt sich auf weiteren Preisrückgang ein

Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Munich Re , Swiss Re und Hannover Rück wie jedes Jahr mit Erstversicherern wie Allianz und Generali sowie Maklern im Fürstentum Monaco, um über die Preise und Konditionen für die Vertragserneuerung zum kommenden Jahreswechsel zu beraten.

MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück stellt sich bei der kommenden Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft auf einen weiteren Preisrückgang ein. Wegen des wettbewerbsintensiven Marktumfelds dürften die Preise für Rückversicherungsschutz zum 1. Januar leicht zurückgehen, teilte der Dax-Konzern am Montag beim Branchentreffen in Monte Carlo mit. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel verspricht sich dennoch "profitable Wachstumsmöglichkeiten" für die Hannover Rück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach immensen Prämienerhöhungen vor wenigen Jahren wird Rückversicherungsschutz im Schaden- und Unfallgeschäft für Erstversicherer seit Anfang 2025 wieder billiger. Ratingagenturen gehen davon aus, dass sich dieser Trend 2027 fortsetzt.

Die Hannover-Rück-Spitze hofft, dass sie die Vertragsbedingungen gegenüber den Erstversicherern abseits der reinen Preise überwiegend stabil halten kann. Langfristige Risikotreiber wie Erdbeben, Klimawandel, Inflation und die Konzentration von Vermögenswerten in exponierten Regionen blieben unverändert. Zugleich sei die Schadenbelastung aus Naturkatastrophen im bisherigen Jahresverlauf insgesamt moderat ausgefallen./stw/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 450 auf Tradegate (07. September 2026, 07:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 437,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -27,71 %/+52,14 % bedeutet.



