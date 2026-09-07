Auf Ausbruch vorbereiten!

Seit diesem Hoch bewegt sich die Aktie allerdings überwiegend seitwärts. Dabei hat sich ein symmetrisches Dreieck herausgebildet. Aus Sicht der Charttechnik wäre nun ein nachhaltiger Anstieg über die obere Begrenzung dieses Musters wichtig. Dafür müsste die Aktie zunächst die Marke von 140,00 US-Dollar überwinden.

Übergeordnet befindet sich die Citigroup-Aktie bereits seit Oktober 2023 in einem intakten Aufwärtstrend. Ende Juni nahm die Bewegung noch einmal deutlich an Fahrt auf und führte den Kurs auf ein Jahreshoch bei 147,21 US-Dollar.

Gelingt dieser Ausbruch, könnte anschließend das Jahreshoch bei 147,21 US-Dollar erneut getestet werden. Ein Sprung über diese Marke würde weiteres Kurspotenzial eröffnen. In diesem Fall wäre sogar ein Anstieg bis 161,51 US-Dollar möglich, sofern das Interesse der Anleger am Bankensektor bis zum Jahresende hoch bleibt. Zusätzlich stützt ein deutlich steigender RSI und damit wichtiger Indikator für die Stärke der Aktie ein Ausbruchsszenario.

Auf der Unterseite würde sich das derzeit positive Chartbild dagegen eintrüben, wenn die Aktie unter 129,00 US-Dollar fällt. Dann wären zunächst Rückgänge auf 126,14 US-Dollar und anschließend auf 118,55 US-Dollar möglich. Bei 118,55 US-Dollar verläuft zudem der 50-Wochen-Durchschnitt, der im Chart als blaue Linie dargestellt wird.

Noch sind allerdings keine eindeutigen Signale für eine Trendwende zu erkennen. Damit bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Rally bestehen. Entscheidend wird nun sein, ob die Citigroup-Aktie den Widerstand bei 140,00 US-Dollar nachhaltig überwinden kann.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 140,00 US-Dollar

Kursziele : 147,21 und 161,51 US-Dollar

Renditechance via DN44L6 : 200 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN44L6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,00 - 1,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 126,2591 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 126,2591 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 137,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 161,51 US-Dollar Hebel: 11,75 Kurschance: + 200 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4371 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,30 - 1,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 152,7042 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 152,7042 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 137,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,05 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.