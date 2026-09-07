150 USD noch unbezwungen

Bereits Mitte August gab es zwei Versuche, diesen Widerstand zu überwinden. Beide scheiterten – ebenso wie der jüngste Versuch am Donnerstag. Trotzdem zeigt der Chart, dass die Käufer zunehmend Druck aufbauen. Sollte schließlich ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 150,00 US-Dollar gelingen, könnte eine neue Kaufwelle starten und im Herbst für neue Hochs sorgen.

Seit dem letzten Tief Anfang August bei 104,83 US-Dollar hat sich die Situation deutlich verbessert. Die Aktie konnte ihren Abwärtstrend hinter sich lassen und sich Schritt für Schritt bis zur zentralen Hürde um 150,00 US-Dollar vorarbeiten.

In diesem Fall würden sich zunächst Kursziele bei 161,78 US-Dollar und darüber bei 172,40 US-Dollar ergeben. Diese Marken könnten für Anleger auf der Käuferseite entsprechend interessant werden.

Solange die Aktie allerdings unter der Marke von 150,00 US-Dollar bleibt, gleichzeitig aber oberhalb von 138,20 US-Dollar notiert, ist das Chartbild zunächst als neutral einzustufen. Erst ein Rückfall unter 138,20 US-Dollar würde die Lage spürbar verschlechtern.

In diesem Fall wären zunächst weitere Rückgänge in Richtung 134,35 US-Dollar und darunter bis 130,39 US-Dollar möglich. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben dürfte sich dann voraussichtlich deutlich weiter nach hinten verschieben.

Unterm Strich bleibt das Bild damit konstruktiv: Die entscheidende Marke liegt bei 150,00 US-Dollar. Gelingt der Ausbruch, könnte SpaceX vor einer neuen Aufwärtsbewegung stehen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 150,00 US-Dollar

Kursziele : 161,78 und 172,40 US-Dollar

Renditechance via DN40P1 : 175 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SpaceX Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN40P1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,16 - 1,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 135,8269 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 135,8269 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 147,95 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 172,40 US-Dollar Hebel: 10,99 Kurschance: + 175 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3E0J Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,31 - 1,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 161,694 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 161,694 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 147,95 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,56 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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