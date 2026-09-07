JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschichte des Autobauers mahne mit Blick auf die Restrukturierungspläne zur Vorsicht, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Das Management habe sich aber eine wichtige Unterstützung zur Fortsetzung des radikalsten Unternehmensumbaus seit Jahren gesichert. Die Fortschritte in Richtung der Ziele für 2030 sollten die niedrige Bewertung wieder in den Fokus rücken, die sich extrem von den Gewinnen und Vermögenswerten der Wolfsburger abgekoppelt habe. Als nächstes dürfte eine Unternehmensveranstaltung am 12. September in Paris im Fokus stehen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 81,74EUR auf Tradegate (07. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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