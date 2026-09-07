JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschichte des Autobauers mahne mit Blick auf die Restrukturierungspläne zur Vorsicht, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Das Management habe sich aber eine wichtige Unterstützung zur Fortsetzung des radikalsten Unternehmensumbaus seit Jahren gesichert. Die Fortschritte in Richtung der Ziele für 2030 sollten die niedrige Bewertung wieder in den Fokus rücken, die sich extrem von den Gewinnen und Vermögenswerten der Wolfsburger abgekoppelt habe. Als nächstes dürfte eine Unternehmensveranstaltung am 12. September in Paris im Fokus stehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 81,74EUR auf Tradegate (07. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
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