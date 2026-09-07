UBTECH ROBOTICS LTD (H), Cypherpunk Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|UBTECH ROBOTICS LTD (H)
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|Almonty Industries
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
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|Cypherpunk Technologies
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|Ibiden
|+6,03 %
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|Selkirk Copper Mines
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|Elevra Lithium
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|H2APEX Group SCA
|-11,16 %
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|Ionis Pharmaceuticals
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GoPro Registered (A)
Wochenperformance: +192,64 %
Wochenperformance: +192,64 %
Platz 1
Tungsten West
Wochenperformance: +13,01 %
Wochenperformance: +13,01 %
Platz 2
Nordex
Wochenperformance: -4,51 %
Wochenperformance: -4,51 %
Platz 3
BYD
Wochenperformance: -4,38 %
Wochenperformance: -4,38 %
Platz 4
Atos Group
Wochenperformance: -10,00 %
Wochenperformance: -10,00 %
Platz 5
Xiaomi
Wochenperformance: -1,05 %
Wochenperformance: -1,05 %
Platz 6
UBTECH ROBOTICS LTD (H)
Wochenperformance: +3,25 %
Wochenperformance: +3,25 %
Platz 7
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -1,37 %
Wochenperformance: -1,37 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: -10,00 %
Wochenperformance: -10,00 %
Platz 9
Almonty Industries
Wochenperformance: -2,21 %
Wochenperformance: -2,21 %
Platz 10
mutares
Wochenperformance: +1,36 %
Wochenperformance: +1,36 %
Platz 11
Silber
Wochenperformance: -0,84 %
Wochenperformance: -0,84 %
Platz 12
Cypherpunk Technologies
Wochenperformance: +46,88 %
Wochenperformance: +46,88 %
Platz 13
Ibiden
Wochenperformance: +13,89 %
Wochenperformance: +13,89 %
Platz 14
Selkirk Copper Mines
Wochenperformance: +2,88 %
Wochenperformance: +2,88 %
Platz 15
Elevra Lithium
Wochenperformance: -8,28 %
Wochenperformance: -8,28 %
Platz 16
H2APEX Group SCA
Wochenperformance: +7,50 %
Wochenperformance: +7,50 %
Platz 17
Ionis Pharmaceuticals
Wochenperformance: -17,23 %
Wochenperformance: -17,23 %
Platz 18
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