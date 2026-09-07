DAX startet kraftlos in die neue Woche – Ölpreis nähert sich 100-Dollar-Marke

Der Technologieanteil im deutschen Leitindex ist im Gegensatz zu vielen asiatischen Indizes zu gering, um von der wieder aufkeimenden Euphorie in den Halbleiter- und KI-Sektoren profitieren zu können. Währenddessen zeichnet sich im Nahen Osten und in der Straße von Hormus keine Entspannung ab. Ganz im Gegenteil versucht der Iran, eine Art Demarkationszone um die wichtige Schifffahrtsroute zu etablieren. Das führt direkt zu höheren Ölpreisen und schiebt die Nordseesorte Brent in Richtung 100 Dollar pro Barrel.

Im DAX dürfte es damit zunächst weiter um die Verteidigung der Marke von 26 000 Punkten gehen. Eine halbe Stunde vor Handelsstart notiert er leicht darunter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Da die Wall Street heute feiertagsbedingt geschlossen bleibt, dürften sich die Investoren in Europa aufgrund der fehlenden Impulse aus Übersee tendenziell zurückhalten. So könnte sich der DAX aus technischer Sicht heute in einer Handelsspanne zwischen 25 850 und 26 100 Punkten bewegen.

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