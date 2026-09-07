ANALYSE-FLASH
UBS hebt Eon auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20 Euro
- UBS hebt Eon-Kursziel auf 20 Euro und stuft hoch
- Nach Underperformance sieht UBS eine Einstiegschance
- Stromnetze sorgen bei Eon für weiteres Wachstum
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eon von 19,50 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach der jüngsten Underperformance der Papiere sieht Analystin Wanda Serwinowska nun eine gute Einstiegschance, wie sie am Sonntag schrieb. Der Markt habe vor allem die Regulierungsrunde für Gas im Blick. Dabei sorgten vor allem Stromnetze für Wachstum bei Eon. Deutschland müsse die Balance schaffen zwischen erlaubten Renditen und den für den Netzausbau notwendigen Investitionen. Serwinowska erwartet die vom Regulierer zugestandene Gesamtkapitalverzinsung (WACC) für Strom bis zu 160 Basispunkte über der für Gas. Und Eon habe es immer wieder geschafft, noch mehr zu verdienen - dank Kosten-Outperformace und sonstigen Gewinnen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +6,86 %/+23,73 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 20 Euro
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"Attraktiv" liegt ja immer im Auge des Betrachters.....der aktuelle "Linksdrall" in Deutschland findet ja schon 2% Rendite auf Kosten der "Gesellschaft" als grenzwertig und beinahe des "Kapitaluismus-Teufels".
Dies war mein erster Gedanke...dass sich die Regierung samt der angehängten Regulierungsbehörde damit ins eigene Bein schießt....
Die Bundesnetzagentur will nur noch "Mini-Witz-Renditen" einer E.on und anderen Netzbetreibern für kommende Jahre "bewilligen"...ist ja eine Art "Sozialismus".