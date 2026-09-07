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    Kritischer Rohstoff Graphit

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    Westliche Lieferketten entwickeln sich langsam

    Kritischer Rohstoff Graphit - Westliche Lieferketten entwickeln sich langsam
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Graphit ist in kritischen Industriesektoren unverzichtbar. Westliche Unternehmen arbeiten am mühsamen Aufbau sicherer Lieferketten für den durch China dominierten Rohstoff. Ein Unternehmen aus Down Under schlägt nun ein neues Kapitel auf.

     

    International Graphite (ISIN: AU0000210957, WKN: A3DJY5) liegt voll im Zeitplan: Das Unternehmen plant die Inbetriebnahme der Graphit-Mikronisierungsanlage in Collie, Westaustralien Mitte 2027. Collie wäre damit die erste kommerzielle Anlage dieser Art in Down Under.

     

    Die Produktion von superfeinem hochwertigen Graphitprodukten gilt im aktuellen Marktumfeld als hochprofitabel. Auch International Graphite hofft auf hohe Margen. Ausgehend von den aktuellen Spot-Verkaufspreisen werden ein potenzieller Jahresumsatz von 26,0 Mio. USD – 32,4 Mio. USD und ein potenzielles jährliches EBITDA von 11,1 Mio. USD – 14,2 Mio. USD angestrebt. Dafür sollen 4.300 bis 6.400 Tonnen Standard- und hochwertige Fertigprodukte mit einer Größe zwischen und produziert werden.

     

    China dominiert den Graphitmarkt – doch der Westen hält dagegen

     

    Der globale Markt für Graphit durchläuft derzeit eine grundlegende Neuausrichtung. Im Kern geht es um das, was auch bei anderen Rohstoffen relevant ist: Westliche Unternehmen errichten Lieferketten außerhalb des Einflussbereichs Pekings, das den Markt bislang weitgehend dominiert.

     

    Graphit, das sowohl in natürlicher als auch in synthetischer Form vorkommt, ist ein unverzichtbarer Werkstoff für diverse industrielle Anwendungen. Es dient als Anodenmaterial für wiederaufladbare Batterien in Elektrofahrzeugen, der Unterhaltungselektronik und stationären Energiespeichern. In der Halbleiter- und Solarindustrie kommt es bei der Herstellung von hochreinen Komponenten, Tiegeln und in der Silizium-Photovoltaik zum Einsatz. In der Luft- und Raumfahrt wird Graphit für spezialisierte Verbundwerkstoffe, Hitzeschilde und Strukturteile mit hohem Festigkeits-Gewichts-Verhältnis benötigt. Weitere Einsatzfelder: Hochtemperatur- und Metallurgie-Anwendungen, Elektronik und Elektrotechnik und Nukleartechnik.

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