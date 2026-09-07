clearvise: Krasse Unterbewertung

clearvise habe gute Resultate für die ersten sechs Monate vorgelegt. Trotz einer zwischenzeitlich schwachen Windverfügbarkeit und Sonneneinstrahlung sowie umfangreichen netzbedingten Abregelungen habe die Produktion um 15,5 Prozent auf 254,1 GWh zugelegt. Ohne die Abregelungen wären es sogar ca. 291 GWh gewesen. Der Umsatz sei auf der Basis um 17,1 Prozent auf 21,3 Mio. Euro gesteigert worden, bzw. um 19,6 Prozent auf 22,3 Mio. Euro inklusive Entschädigungen. Auf der Basis habe ein bereinigtes EBITDA von 16,0 Mio. Euro (+17,3 Prozent), ein Nettogewinn von 1,7 Mio. Euro (+71,7 Prozent) und ein freier Cashflow von 11,2 Mio. Euro erwirtschaftet werden können.

clearvise hat das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2026 Hanach Darstellung von SMC-Research deutlich, um 17 Prozent auf 16 Mio. Euro, gesteigert. SMC-Analyst hält die bestätigte Ertragsprognose des Unternehmens jetzt für sehr konservativ und sieht auf Basis eines hohen Abschlags zum Buchwert eine krasse Unterbewertung.

Die Jahresziele, die eine Produktion von 554 bis 584 GWh, Einnahmen (inklusive Kompensationszahlungen) von 44,2 bis 46,5 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. Euro vorsehen, seien bestätigt worden, wobei insbesondere die Ertragsprognose aus Sicht der Analysten sehr konservativ sei. Sie erwarten, dass diese übertroffen werde, und haben ihre Schätzung für das berichtete EBITDA leicht von 31,0 auf 31,3 Mio. Euro angehoben.

Auch wenn der Entscheidungsprozess noch nicht abgeschlossen sei, in welchem Ausmaß noch in gesicherte Projekte investiert werde bzw. welche Vorhaben oder nicht-strategischen Assets veräußert werden, sehen die Analysten das Unternehmen auf einem guten Weg zur YieldCo mit hohen freien Cash-Überschüssen und perspektivisch hohen Dividenden.

Die Aktienkursentwicklung sei für sie vor dem Hintergrund nicht nachvollziehbar. Nach einem weiteren Rückgang liege der Kurs inzwischen um 42 Prozent unter dem Buchwert je Aktie (1,94 Euro) – trotz eines hohen FCF, einer starken operativen Rendite und inzwischen auch positiven Nettoergebnissen.

Die Analysten sehen hier eine krasse Unterbewertung und bestätigen ihr Kursziel in Höhe von 2,00 Euro ebenso wie ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.09.2026 um 8:30 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.09.2026 um 9:35 Uhr fertiggestellt und am 07.09.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-07-SMC-Update-clearvise_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte

Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,145EUR auf Tradegate (07. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 2,00 EUR

