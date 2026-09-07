🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsclearvise AktievorwärtsNachrichten zu clearvise
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    clearvise: Krasse Unterbewertung

    clearvise hat das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2026 Hanach Darstellung von SMC-Research deutlich, um 17 Prozent auf 16 Mio. Euro, gesteigert. SMC-Analyst hält die bestätigte Ertragsprognose des Unternehmens jetzt für sehr konservativ und sieht auf Basis eines hohen Abschlags zum Buchwert eine krasse Unterbewertung.

    clearvise habe gute Resultate für die ersten sechs Monate vorgelegt. Trotz einer zwischenzeitlich schwachen Windverfügbarkeit und Sonneneinstrahlung sowie umfangreichen netzbedingten Abregelungen habe die Produktion um 15,5 Prozent auf 254,1 GWh zugelegt. Ohne die Abregelungen wären es sogar ca. 291 GWh gewesen. Der Umsatz sei auf der Basis um 17,1 Prozent auf 21,3 Mio. Euro gesteigert worden, bzw. um 19,6 Prozent auf 22,3 Mio. Euro inklusive Entschädigungen. Auf der Basis habe ein bereinigtes EBITDA von 16,0 Mio. Euro (+17,3 Prozent), ein Nettogewinn von 1,7 Mio. Euro (+71,7 Prozent) und ein freier Cashflow von 11,2 Mio. Euro erwirtschaftet werden können.

    Die Jahresziele, die eine Produktion von 554 bis 584 GWh, Einnahmen (inklusive Kompensationszahlungen) von 44,2 bis 46,5 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. Euro vorsehen, seien bestätigt worden, wobei insbesondere die Ertragsprognose aus Sicht der Analysten sehr konservativ sei. Sie erwarten, dass diese übertroffen werde, und haben ihre Schätzung für das berichtete EBITDA leicht von 31,0 auf 31,3 Mio. Euro angehoben.

    Auch wenn der Entscheidungsprozess noch nicht abgeschlossen sei, in welchem Ausmaß noch in gesicherte Projekte investiert werde bzw. welche Vorhaben oder nicht-strategischen Assets veräußert werden, sehen die Analysten das Unternehmen auf einem guten Weg zur YieldCo mit hohen freien Cash-Überschüssen und perspektivisch hohen Dividenden.

    Die Aktienkursentwicklung sei für sie vor dem Hintergrund nicht nachvollziehbar. Nach einem weiteren Rückgang liege der Kurs inzwischen um 42 Prozent unter dem Buchwert je Aktie (1,94 Euro) – trotz eines hohen FCF, einer starken operativen Rendite und inzwischen auch positiven Nettoergebnissen.

    Die Analysten sehen hier eine krasse Unterbewertung und bestätigen ihr Kursziel in Höhe von 2,00 Euro ebenso wie ihr Urteil „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.09.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.09.2026 um 9:35 Uhr fertiggestellt und am 07.09.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-07-SMC-Update-clearvise_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte 

    Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,145EUR auf Tradegate (07. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 2,00 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    clearvise: Krasse Unterbewertung clearvise hat das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2026 Hanach Darstellung von SMC-Research deutlich, um 17 Prozent auf 16 Mio. Euro, gesteigert. SMC-Analyst hält die bestätigte Ertragsprognose des Unternehmens jetzt für sehr konservativ und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     