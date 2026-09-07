GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 29,50 auf 21,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Damit fallen die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns auch aus der "Conviction List" mit den überzeugendsten Empfehlungen von Goldman heraus. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an. Bei Vonovia habe sich seine lange bestehende Anlagethese nicht ausgezahlt. Vor allem die Zinsen bremsten die Konzernstrategie, aber auch die Politik sorge in Berlin für anhaltende Unsicherheit./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 05:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 18,97EUR auf Tradegate (07. September 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21,20

Kursziel alt: 29,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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