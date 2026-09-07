Unter 200-Tage-Linie
US-Versorgeraktien vor historischem Abschwung
US-Versorgeraktien stehen vor einer breit angelegten technischen Schwächephase. Warum das mit den Renditen von Staatsanleihen zu tun hat.
- 23 von 31 Versorgern liegen unter der 200-Tage-Linie
- Anleiherenditen erhöhen die Finanzierungskosten
- Nur acht Versorger liegen noch über der 200-Tage-Linie
- Report: KI braucht Strom
In einem aktuellen Screening notieren 23 der 31 im S&P 500 vertretenen Versorger unter ihrem jeweiligen 200-Tage-Durchschnitt.
Damit liegen nur noch rund 26 Prozent des Sektors über diesem wichtigen langfristigen Trendindikator, wie das Finanzportal Seeking Alpha berichtet.
Die technische Schwäche der Versorgeraktien kommt nicht von ungefähr: Sie fält in die Phase steigender Renditen von US-Staatsanleihen. Denn die Renditen der Staatsanleihen geben die Richtung für die Hypothekenzinsen vor.
Diese setzen den traditionell auf regelmäßige Erträge ausgerichteten Versorgersektor unter Druck und erhöhen zugleich die Finanzierungskosten für Unternehmen, die auf hohe Kapitalinvestitionen angewiesen sind.
23 Versorgeraktien unter ihrer 200-Tage-Linie
Zu den Aktien, die unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt notieren, gehören AES, American Electric Power, Atmos Energy, CMS Energy, CenterPoint Energy, DTE Energy, Duke Energy, Edison International, Exelon, FirstEnergy, Alliant Energy, NextEra Energy, NiSource, NRG Energy, PG&E, Public Service Enterprise Group, Pinnacle West Capital, PPL, Southern, Sempra, Vistra, WEC Energy Group und Xcel Energy.
Besonders deutlich fällt der Abstand bei einigen Titeln aus: Die Aktien von Edison International notieren 17,1 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Bei NRG Energy beträgt das Minus 18,9 Prozent, während PG&E 14,7 Prozent unter seinem langfristigen Durchschnitt liegt.
Nur acht Versorger über der 200-Tage-Linie
Eine deutlich kleinere Gruppe kann sich dagegen noch über ihrem 200-Tage-Durchschnitt behaupten. Dazu zählen AES, American Water Works, Constellation Energy, Dominion Energy, Consolidated Edison, Eversource Energy, Entergy und Evergy.
Besonders Constellation Energy sticht dabei heraus: Die Aktie notiert 0,9 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. American Water Works liegt sogar knapp sieben Prozent über dieser wichtigen technischen Marke.
Sollte die Situation am Anleihemarkt sich weiter verschärfen, so dürfte die Schwächephase des US-Versorgersektors weiter anhalten.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion