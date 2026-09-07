🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtmos Energy AktievorwärtsNachrichten zu Atmos Energy

    Unter 200-Tage-Linie

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Versorgeraktien vor historischem Abschwung

    US-Versorgeraktien stehen vor einer breit angelegten technischen Schwächephase. Warum das mit den Renditen von Staatsanleihen zu tun hat.

    Für Sie zusammengefasst
    • 23 von 31 Versorgern liegen unter der 200-Tage-Linie
    • Anleiherenditen erhöhen die Finanzierungskosten
    • Nur acht Versorger liegen noch über der 200-Tage-Linie
    • Report: KI braucht Strom
    Unter 200-Tage-Linie - US-Versorgeraktien vor historischem Abschwung
    Foto: Midjourney

    In einem aktuellen Screening notieren 23 der 31 im S&P 500 vertretenen Versorger unter ihrem jeweiligen 200-Tage-Durchschnitt.

    Damit liegen nur noch rund 26 Prozent des Sektors über diesem wichtigen langfristigen Trendindikator, wie das Finanzportal Seeking Alpha berichtet.

    Die technische Schwäche der Versorgeraktien kommt nicht von ungefähr: Sie fält in die Phase steigender Renditen von US-Staatsanleihen. Denn die Renditen der Staatsanleihen geben die Richtung für die Hypothekenzinsen vor. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Constellation Energy!
    Long
    279,68€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    315,69€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Diese setzen den traditionell auf regelmäßige Erträge ausgerichteten Versorgersektor unter Druck und erhöhen zugleich die Finanzierungskosten für Unternehmen, die auf hohe Kapitalinvestitionen angewiesen sind.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

     

    23 Versorgeraktien unter ihrer 200-Tage-Linie

    Zu den Aktien, die unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt notieren, gehören AES, American Electric Power, Atmos Energy, CMS Energy, CenterPoint Energy, DTE Energy, Duke Energy, Edison International, Exelon, FirstEnergy, Alliant Energy, NextEra Energy, NiSource, NRG Energy, PG&E, Public Service Enterprise Group, Pinnacle West Capital, PPL, Southern, Sempra, Vistra, WEC Energy Group und Xcel Energy.

    Besonders deutlich fällt der Abstand bei einigen Titeln aus: Die Aktien von Edison International notieren 17,1 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Bei NRG Energy beträgt das Minus 18,9 Prozent, während PG&E 14,7 Prozent unter seinem langfristigen Durchschnitt liegt.

    Vistra

    +3,52 %
    +9,15 %
    +4,27 %
    -1,78 %
    -21,50 %
    +357,98 %
    +685,38 %
    +885,48 %
    ISIN:US92840M1027WKN:A2DJE5
    Vistra direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Nur acht Versorger über der 200-Tage-Linie

    Eine deutlich kleinere Gruppe kann sich dagegen noch über ihrem 200-Tage-Durchschnitt behaupten. Dazu zählen AES, American Water Works, Constellation Energy, Dominion Energy, Consolidated Edison, Eversource Energy, Entergy und Evergy.

    Besonders Constellation Energy sticht dabei heraus: Die Aktie notiert 0,9 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt. American Water Works liegt sogar knapp sieben Prozent über dieser wichtigen technischen Marke.

    Sollte die Situation am Anleihemarkt sich weiter verschärfen, so dürfte die Schwächephase des US-Versorgersektors weiter anhalten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Unter 200-Tage-Linie US-Versorgeraktien vor historischem Abschwung US-Versorgeraktien stehen vor einer breit angelegten technischen Schwächephase. Warum das mit den Renditen von Staatsanleihen zu tun hat.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     