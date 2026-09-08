Gold bleibt gefragt: Osisko und Banyan liefern neue Impulse

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Gold Group Inc. und Banyan Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.09.2026, 5:30 Uhr Zürich/Berlin ·

+++ Goldmarkt: Rücksetzer ändern die strukturelle Story nicht +++

Kurzfristige Rücksetzer gehören zum Markt, auch zum Edelmetallmarkt. Die Nachfragebasis bleibt jedoch hoch: Der World Gold Council meldet für das erste Halbjahr 2026 insgesamt 2.522 Tonnen Goldnachfrage einschließlich OTC-Geschäft – 2 % mehr als im Vorjahreszeitraum – und einen Rekordwert von 380 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig standen ETF-Abflüssen und schwächerem Schmuckvolumen weiterhin robuste Barren- und Münznachfrage sowie Käufe des offiziellen Sektors gegenüber.

Auch die Zentralbanknachfrage spricht für einen strategischen Stellenwert des Metalls: 89 % der vom World Gold Council befragten Zentralbanken erwarten steigende weltweite Goldreserven in den kommenden zwölf Monaten. Auch deshalb sollten Explorations- und Entwicklungsunternehmen stärker in den Fokus rücken könnten.

Osisko Gold Group: genehmigtes Projekt mit Studien-Potenzial

Osisko Gold Group Inc. (vormals Osisko Development) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... - konzentriert sich auf nordamerikanische Goldentwicklungsprojekte. Der Kern ist das zu 100 % eigene Cariboo Gold Projekt in British Columbia. Das unterirdische Projekt ist laut Unternehmensangaben vollständig genehmigt beziehungsweise „shovel ready“: Das Environmental Assessment Certificate wurde am 10. Oktober 2023 erteilt, die Genehmigungen nach BC Mines Act und Environmental Management Act folgten im vierten Quartal 2024.

Die im April 2025 veröffentlichte Machbarkeitsstudie modelliert über zehn Jahre 1,894 Mio. oz gewinnbares Gold bei durchschnittlich 190.000 oz pro Jahr. Die Studie weist bei einem angenommenen Goldpreis von 2.400 US-Dollar je oz einen Nachsteuer-NPV5 von 943 Mio. kanadischen Dollar und eine IRR von 22,1 % aus. Das sind Studienwerte, keine bereits erzielten Geschäftszahlen und keine Garantie für die Umsetzung.

Die zugrunde liegende Reservenschätzung weist 2,071 Mio. oz enthaltenes Gold als „wahrscheinliche“-Reserven (Probable) aus. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Der nächste große Meilenstein wäre die Überführung des genehmigten Projekts in die Bau- und spätere Produktionsphase.

Banyan Gold: Ressourcenwachstum trifft auf neue Entdeckungen

Banyan Gold Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold- ... - verfügt im Yukon über das AurMac-Projekt und weitere Explorationsflächen. Die AurMac-Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 15. Mai 2026 umfasst 3,639 Mio. oz „angezeigtes“ und 4,985 Mio. oz „abgeleitetes“ Gold bei 0,68 beziehungsweise 0,58 g/t. Die Ressource liegt auf einem 303 km² großen Projekt mit Straßen-, Strom- und Kommunikationsinfrastruktur.

Die 2026er Exploration liefert zusätzliche Anknüpfungspunkte. Am 17. August meldete Banyan aus Powerline North 13,03 g/t Gold über 14,2 m, darin 142,70 g/t Gold über 1,0 m. Am 25. August folgten für Seattle Creek auf dem Nitra-Projekt 0,91 g/t Gold und 27,01 g/t Silber über 12,1 m, innerhalb des Intervalls wurden 5,70 g/t Gold und 544 g/t Silber über 0,5 m berichtet. Bei Seattle Creek waren zu diesem Zeitpunkt nur die oberen 95 m eines 600 m langen Bohrlochs analysiert, weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Das Explorationspotenzial ist groß: Die AurMac- und Nitra-Landpakete umfassen zusammen rund 830 km². Banyan plant für 2026 rund 60.000 m Bohrungen bei AurMac und weitere 10.000 m auf regionalen Zielen. Zudem wurde eine unabhängige PEA für AurMac beauftragt, die das Unternehmen im vierten Quartal 2026 erwartet.

Katalysatoren und Meilensteine:

Osisko: Übergang des voll genehmigten Cariboo-Projekts in die Umsetzung sowie weitere technische, finanzielle und operative Meilensteine.

Osisko: Fortschritte bei Minen-Planung, Bauvorbereitung und der späteren Produktionsentscheidung müssen die Werte der Machbarkeitsstudie bestätigen.

Banyan: weitere Ergebnisse aus Powerline North, Seattle Creek und den übrigen 2026er Bohrzielen.

Banyan: Die geplante PEA im vierten Quartal 2026 könnte AurMac erstmals wirtschaftlich einordnen, maßgeblich sind dabei Annahmen, Kosten, Metallurgie, Genehmigungen und Finanzierung.

Beide Unternehmen: Goldpreis, Wechselkurs, Kapitalkosten und Verwässerung bleiben zentrale Sensitivitäten für den möglichen Wertbeitrag.

Fazit: zwei interessante Goldstorys!

Die jüngsten Goldmarkt-Daten stützen die langfristige Relevanz des Metalls, auch wenn kurzfristige Rücksetzer jederzeit möglich bleiben. Osisko bietet den greifbareren Entwicklungspfad: Cariboo ist genehmigt, wirtschaftlich untersucht und soll in Richtung Umsetzung vorangebracht werden.

Banyan liefert die dynamischere Explorationsstory: AurMac verfügt über eine aktuelle Ressource, während Powerline North und Nitra neue Datenpunkte beisteuern.

Entscheidend wird, ob auf die nächsten Meilensteine – Umsetzung bei Cariboo, weitere Assays und die AurMac-PEA – belastbare Fortschritte folgen. Das macht beide Unternehmen zu interessanten Kandidaten im Goldsektor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Banyan Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/banyan-gold-corp/ -) und Osisko Gold Group (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp ... -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ....

Glück auf und viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und Datenstand

Datenstand: 07.09.2026. Unternehmensangaben, Studienwerte und Bohrergebnisse sind im Text jeweils als solche gekennzeichnet; die redaktionelle Einordnung ist keine Unternehmensprognose.

• World Gold Council: Gold Demand Trends 2026 – Nachfrage, ETF- und Schmuckmarkt

• World Gold Council: Central bank gold statistics 2026 – Zentralbanknachfrage

• Osisko Gold Group: About Us – Unternehmensprofil und Zielsetzung

• Osisko Gold Group: Cariboo Gold Project – Genehmigungen, Studie, Reserven und Ressourcen

• Banyan Gold: AurMac Mineral Resource Estimate – MRE mit Stichtag 15.05.2026

• Banyan Gold: AurMac PEA und Bohrprogramm – Unternehmenspläne und erwartete PEA

• Banyan Gold: Powerline North – Bohrergebnisse vom 17.08.2026

• Banyan Gold: Seattle Creek / Nitra – Bohrergebnisse vom 25.08.2026

Intro-Bild: A gold mine tunnel with a mining cart on rails filled with shiny, glossy gold nuggets. refining of gold, prospecting concepts - von Lahiru

Wichtiger Hinweis / Disclaimer

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Er wird im Auftrag von Osisko Gold Group Inc. und Banyan Gold Corp. verbreitet. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge.

Gegenstand und Einordnung. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unternehmenskommunikation. Sie stellen weder Anlageberatung noch eine individuelle Empfehlung, Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Prüfung persönlicher Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse oder Risikobereitschaft findet nicht statt. Die Prüfung der Originalunterlagen und die Anlageentscheidung obliegen allein dem Leser.

Quellen und Aktualität. Die Angaben wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen, Unternehmensmitteilungen und technischen Studien zusammengestellt. Trotz redaktioneller Sorgfalt wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Übersetzungen übernommen. Eine Pflicht zur Aktualisierung besteht nicht. Im Zweifel ist die jeweilige Originalveröffentlichung maßgeblich.

Zukunftsaussagen und Studienwerte. Formulierungen wie „plant“, „soll“, „erwartet“ oder „könnte“ kennzeichnen nicht eingetretene Entwicklungen. Produktionsziele, Bohrprogramme, PEA-/Machbarkeitsstudien, Ressourcen, Reserven, Zeitpläne, Wirtschaftlichkeitskennzahlen und mögliche Ressourcenumwandlungen beruhen auf Annahmen und sind keine Garantien. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; bei abgeleiteten Ressourcen ist die geologische und wirtschaftliche Aussagekraft zusätzlich eingeschränkt. Die im Beitrag genannten Wirtschaftlichkeitswerte sind Studienwerte und keine aktuelle Unternehmensbewertung.

Risiken. Rohstoff- und Explorationsunternehmen unterliegen unter anderem Risiken aus Goldpreis, Zinsen, Wechselkursen, Konjunktur und Geopolitik, Exploration und Probenqualität, Ressourcenschätzung, Metallurgie, Genehmigungen, Umwelt- und Rekultivierungspflichten, First-Nations- und Community-Beziehungen, Bau, Betrieb, Kosteninflation, Zeitplan, Finanzierung und möglicher Verwässerung. Auch positive Bohrergebnisse belegen weder eine wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätte noch eine künftige Produktion. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Beziehungen, Positionen und Unternehmensprüfung. Der Autor ist als „Freier Journalist“ angegeben und hält nach den vorliegenden Angaben keine Aktien, Optionen, sonstigen Derivate oder direkten Leerverkaufspositionen an Osisko Gold Group Inc. oder Banyan Gold Corp. Der Beitrag wurde vor Veröffentlichung von keinem der beiden Unternehmen geprüft, kommentiert oder freigegeben. Die SRC swiss resource capital AG meldet eine Netto-Position von unter 0,5 %; eine Position ist damit grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Eine Beteiligung eines der besprochenen Emittenten von mindestens 5 % an der SRC ist nicht bekannt. Weitere Mitarbeitende, Autoren oder verbundene Unternehmen der SRC können Positionen halten.

Regulatorischer Hinweis. Die Offenlegung und Gestaltung orientieren sich, soweit einschlägig, an den Transparenzanforderungen nach § 85 WpHG, Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie an den Grundsätzen der British Columbia Securities Commission (BCSC) für Promotional Communications. Eine Prüfung, Billigung, Registrierung oder Empfehlung dieses Beitrags, der Wertpapiere oder der Unternehmensangaben durch BaFin, BCSC oder eine andere Behörde liegt nicht vor. Dieser Hinweis ist keine Rechtsberatung und ersetzt keine Prüfung durch qualifizierte Rechts- oder Compliance-Beratung.

Haftung und externe Links. Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden aus der Nutzung der Informationen wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen; zwingende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Verlinkte externe Seiten liegen außerhalb unseres Verantwortungsbereichs. Es gilt ergänzend der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG unter https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Keine Gewähr auf Übersetzungen.

Einsatz KI-gestützter Systeme. Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.