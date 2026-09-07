JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Als leicht positiv wertet Analyst Richard Vosser am Samstag die beschleunigte US-Zulassung von Etcamah gegen eine bestimmte Brustkrebs-Variante. Astrazeneca habe die FDA mit zusätzlichen Daten überzeugt, nachdem sich das Beratergremium der US-Behörde noch gegen eine Zulassung ausgesprochen habe./rob/ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 10:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 141,1EUR auf Tradegate (07. September 2026, 08:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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