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    Warken

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    'Die Regierung ist für vier Jahre gewählt'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warken lehnt Debatte über Merz' Ablösung ab
    • Regierung soll Reformen trotz Verlusten angehen
    • Warken fordert mehr Tempo und Stabilität im Kurs
    Warken - 'Die Regierung ist für vier Jahre gewählt'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtsministerin Nina Warken hält Diskussionen um eine Ablösung von Bundeskanzler Friedrich Merz (beide CDU) nach den deutlichen Stimmverlusten für die CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für falsch. "Friedrich Merz führt eine Bundesregierung, die jetzt notwendige, aber auch schwierige Reformen angehen muss, und es wäre jetzt, glaube ich, das Falscheste, wenn wir Personalfragen stellen würden. Die Regierung ist für vier Jahre gewählt, der Bundestag ist für vier Jahre gewählt", sagte Warken im ARD-"Morgenmagazin". Es brauche jetzt auch eine gewisse Stabilität.

    Merz führe eine Bundesregierung an, die nicht nur beliebte Entscheidungen treffen müsste. Warken setzt auf mehr Tempo beim Reformkurs der schwarz-roten Bundesregierung. "Die Menschen spüren noch nicht, dass sich was ändert. Da müssen wir schneller werden, da müssen wir besser werden, und das ist zu Recht ein Punkt, den die Menschen haben."/vrb/DP/zb






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