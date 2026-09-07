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    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman senkt Vonovia auf 'Neutral' - Runter von Empfehlungsliste

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman senkt Vonovias Kursziel auf 21,20 Euro
    • Aktienempfehlung für Vonovia auf Neutral gesenkt
    • Steigende Zinsen und Berliner Politik belasten
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Vonovia auf 'Neutral' - Runter von Empfehlungsliste
    Foto: 1187094003

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 29,50 auf 21,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Damit fallen die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns auch aus der "Conviction List" mit den überzeugendsten Empfehlungen von Goldman heraus. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an. Bei Vonovia habe sich seine lange bestehende Anlagethese nicht ausgezahlt. Vor allem die Zinsen bremsten die Konzernstrategie, aber auch die Politik sorge in Berlin für anhaltende Unsicherheit./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (07. September 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +6,95 %/+81,82 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 21,20 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,20, was eine Steigerung von +13,07% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache technische Lage der Vonovia-Aktie: Fallende gleitende Durchschnitte, ein bearishes MACD-Signal und der Kurs unter der 200-Tage-Linie sprechen gegen eine bestätigte Trendwende. Ein Doji und ein niedriger RSI lassen jedoch eine Stabilisierung zu. Fundamental wird das KBV von 0,76 als günstig bewertet. Steigende Anleiherenditen, starke US-Arbeitsmarktdaten und mögliche Zinserhöhungen belasten den Ausblick.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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