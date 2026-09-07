ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Vonovia auf 'Neutral' - Runter von Empfehlungsliste
- Goldman senkt Vonovias Kursziel auf 21,20 Euro
- Aktienempfehlung für Vonovia auf Neutral gesenkt
- Steigende Zinsen und Berliner Politik belasten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 29,50 auf 21,20 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Damit fallen die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns auch aus der "Conviction List" mit den überzeugendsten Empfehlungen von Goldman heraus. Der Tenor auf der Branchenkonferenz am vergangenen Donnerstag sei vor dem Hintergrund steigender Zinsen vorsichtig gewesen, auch wenn für gute Chancen noch ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stünden, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Jonathan Kownator am Montag. Die operativen Trends und namentlich das Mietwachstum blieben recht solide. Kownator passte seine Schätzungen und Kapitalkostenprognosen an. Bei Vonovia habe sich seine lange bestehende Anlagethese nicht ausgezahlt. Vor allem die Zinsen bremsten die Konzernstrategie, aber auch die Politik sorge in Berlin für anhaltende Unsicherheit./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 18,82 auf Tradegate (07. September 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +6,95 %/+81,82 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 21,20 Euro
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Was für ein rumgeheule hier....
Wenn man die Faktoren Arbeit und Ärger einkalkuliert, wird schnell klar, dass nur Masochisten der Rolle als Vermieter irgendetwas Gutes abgewinnen können. Ich sehe das bei Bekannten immer wieder, dass sie regelmäßig mit notorischen Nichtzahlern zu tun haben (viel Spaß bei den langwierigen und trotzdem häufig erfolglosen Räumungsklagen) und natürlich kann man es kaum vermeiden, dass ab und zu eine liebevoll gepflegte Wohnung zu einem Messie-Haushalt wird. Wenn ich mit Vermietern spreche, versuchen sie sich das häufig schönzurechnen. Das geht aber dann nur über Wertzuwächse, die man irgendwann bei einem Verkauf realisiert. Das gleicht dem Vorgehen bei Vonovia. Auch Vonovia kann nennenswerte Überschüsse nur durch Bewertungsgewinne darstellen. Wenn diese (wie in den letzten Jahren) nicht nachhaltig sind oder von der Politik gefährdet werden, operiert man letztlich mit heißer Luft.