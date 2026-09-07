🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Branche im freien Fall

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman Sachs reißt Vonovia ab – Aktie stürzt noch tiefer in die Krise!

    Die US-Investmentbank hat ihre Kaufempfehlung für Vonovia gestrichen und das Kursziel deutlich gesenkt. Damit verschärft sich die Krise der Aktie.

    Branche im freien Fall - Goldman Sachs reißt Vonovia ab – Aktie stürzt noch tiefer in die Krise!
    Foto: Jade Koroliuk - Unsplash

    Steigende Zinsen belasten die Immobilienbranche

    Die stetig steigenden Anleiherenditen sowie wachsende Zinserwartungen vor dem Hintergrund explodierender Energiepreise setzen kapitalintensive Branche wie Immobilien stark unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt verkörpert das aktuell niemand so sehr wie Vonovia.

    Das Unternehmen hat sich in den Niedrigzinsjahren stark verschuldet, um zu expandieren. Das rächt sich jetzt in Form steigender Refinanzierungs- und Zinskosten. Mit einem Minus von 23 Prozent seit dem Jahreswechsel ist die Aktie eine der gegenwärtig schwächsten im deutschen Leitindex DAX.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TAG Tegernsee Immobilien AG!
    Long
    11,30€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 12,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,16€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 12,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren. Jetzt teilnehmen

     

    Goldman Sachs streicht Kaufempfehlung für Vonovia

    In der vergangenen Woche ist Vonovia auf den tiefsten Stand seit mehr als 3 Jahren abgestürzt. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale.

    Jetzt droht sich die Krise zum Wochenauftakt weiter zu verschärfen, denn mit der US-Investmentbank Goldman Sachs verliert die Aktie einen weiteren Bullen – die Kaufempfehlung für Vonovia wurde gestrichen und das Kursziel deutlich von 29,50 auf 21,20 Euro gesenkt. Gleichzeitig wurde die Aktie von der renommierten "Conviction List" genommen und wird jetzt nur noch mit "Halten" beziehungsweise "Neutral" bewertet.

    Anlagethese gescheitert, weiterer Gegenwind zu erwarten

    In seiner am Montagmorgen veröffentlichten Studie gibt Jonathan Kownator an, der laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks mit einer Trefferquote von 59 Prozent als überdurchschnittlich zuverlässig gilt, dass sich seine Anlagethese nicht ausgezahlt habe.

    Der Tenor auf einer Branchenkonferenz in der vergangenen Woche sei vorsichtig gewesen. Es stünden zwar ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung, allerdings werde die Konzernstrategie durch die stark gestiegenen Zinsen ausgebremst und auch die Politik in Berlin sorge für "anhaltende Unsicherheit". Er geht deshalb von um 20 Prozent niedrigeren Investitionsausgaben (1,6 statt 2,0 Milliarden Euro) aus und erwartet ein dementsprechend niedrigeres EBITDA aus dem Entwicklungs- und Verkaufsgeschäft.

    Das stark gesenkte Kursziel von 21,20 Euro liegt jetzt deutlich unter dem Konsenswert von 27,56 Euro und impliziert gegenüber dem Kurs vom frühen Montagmorgen nur noch eine Upside von rund 13 Prozent. Allem Gegenwind und dem Downgrade durch Goldman Sachs zum Trotz überwiegen noch immer die positiven Einschätzungen. Bei insgesamt 17 Bewertungen ist Vonovia 9 Mal zum "Kaufen" und ein weiteres Mal zum "Übergewichten" empfohlen. Dem stehen 5 neutrale Bewertungen sowie 2 Empfehlungen zum "Reduzieren" von Positionen gegenüber.

    Vonovia

    -2,11 %
    -4,29 %
    -9,04 %
    -5,36 %
    -30,06 %
    -15,21 %
    -64,99 %
    -41,90 %
    +11,51 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7JIndikator:SMA 50 Tage
    Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Downgrade setzt gesamte Branche unter Druck

    An der Börse hinterlässt das Downgrade tiefe Spuren. Die Vonovia-Aktie verliert zum Wochenauftakt fast 2,5 Prozent an Wert und ist von neuen Mehrjahrestiefs nur noch rund 1 Prozent entfernt. Zusätzlicher Gegenwind kommt vom Anleihenmarkt, denn nach einer kurzen Entspannungspause in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche legen die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen um 0,6 Prozent auf 3,36 Prozent zu.

    Die Kursverluste bei Vonovia führen zu Ansteckungseffekten in der gesamten Immobilienbranche. Die Anteile der Mitbewerber TAG Immobilien und LEG Immobilien geben jeweils um rund 2 Prozent nach, für die Deutsche Wohnen geht es 1 Prozent nach unten. Selbst Gewerbeimmobilienkonzerne wie Aroundtown und Grand City Properties geraten deutlich unter Druck.

    Fazit: Eine (wenig aussichtsreiche) Wette auf fallende Anleiherenditen

    Die stark gestiegenen Anleiherenditen sowie wachsende Inflationsgefahren durch steigende Energie- und Rohstoffkosten – im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Super-El-Nino auch bei Agrarrohstoffen – erhöhen den Druck auf die Notenbanken, ihre Leitzinsen anzuheben. Das bedeutet Gegenwind für die Immobilienbranche, vor allem hochverschuldete Unternehmen wie Vonovia leiden.

    Das hat die US-Investmentbank Goldman Sachs jetzt dazu veranlasst, die Aktie von ihrer Conviction-Buy-Liste zu streichen und die Bewertung auf "Neutral" zu kappen. Auch das Kursziel wurde deutlich gesenkt. Anlegerinnen und Anleger dürften gut beraten sein, dieser Empfehlung vorerst zu folgen, denn ohne deutlich fallende Anleiherenditen gibt es kaum Chancen auf ein Comeback der Aktie.

    Wer dieses Szenario spielen will, kann allerdings auch ohne Umweg einfach einen Long beispielsweise auf den Euro-Bund-Future kaufen. Für die Dividende bieten US-Werte wie Realty Income eine zuverlässigere Wette mit vergleichbar hohen Renditen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    GIF Bild wiedergeben.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Branche im freien Fall Goldman Sachs reißt Vonovia ab – Aktie stürzt noch tiefer in die Krise! Die US-Investmentbank hat ihre Kaufempfehlung für Vonovia gestrichen und das Kursziel deutlich gesenkt. Damit verschärft sich die Krise der Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     