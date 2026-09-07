Goldman Sachs reißt Vonovia ab – Aktie stürzt noch tiefer in die Krise!

Das Unternehmen hat sich in den Niedrigzinsjahren stark verschuldet, um zu expandieren. Das rächt sich jetzt in Form steigender Refinanzierungs- und Zinskosten. Mit einem Minus von 23 Prozent seit dem Jahreswechsel ist die Aktie eine der gegenwärtig schwächsten im deutschen Leitindex DAX .

Die stetig steigenden Anleiherenditen sowie wachsende Zinserwartungen vor dem Hintergrund explodierender Energiepreise setzen kapitalintensive Branche wie Immobilien stark unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt verkörpert das aktuell niemand so sehr wie Vonovia .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Goldman Sachs streicht Kaufempfehlung für Vonovia

In der vergangenen Woche ist Vonovia auf den tiefsten Stand seit mehr als 3 Jahren abgestürzt. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale.

Jetzt droht sich die Krise zum Wochenauftakt weiter zu verschärfen, denn mit der US-Investmentbank Goldman Sachs verliert die Aktie einen weiteren Bullen – die Kaufempfehlung für Vonovia wurde gestrichen und das Kursziel deutlich von 29,50 auf 21,20 Euro gesenkt. Gleichzeitig wurde die Aktie von der renommierten "Conviction List" genommen und wird jetzt nur noch mit "Halten" beziehungsweise "Neutral" bewertet.

Anlagethese gescheitert, weiterer Gegenwind zu erwarten

In seiner am Montagmorgen veröffentlichten Studie gibt Jonathan Kownator an, der laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks mit einer Trefferquote von 59 Prozent als überdurchschnittlich zuverlässig gilt, dass sich seine Anlagethese nicht ausgezahlt habe.

Der Tenor auf einer Branchenkonferenz in der vergangenen Woche sei vorsichtig gewesen. Es stünden zwar ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung, allerdings werde die Konzernstrategie durch die stark gestiegenen Zinsen ausgebremst und auch die Politik in Berlin sorge für "anhaltende Unsicherheit". Er geht deshalb von um 20 Prozent niedrigeren Investitionsausgaben (1,6 statt 2,0 Milliarden Euro) aus und erwartet ein dementsprechend niedrigeres EBITDA aus dem Entwicklungs- und Verkaufsgeschäft.

Das stark gesenkte Kursziel von 21,20 Euro liegt jetzt deutlich unter dem Konsenswert von 27,56 Euro und impliziert gegenüber dem Kurs vom frühen Montagmorgen nur noch eine Upside von rund 13 Prozent. Allem Gegenwind und dem Downgrade durch Goldman Sachs zum Trotz überwiegen noch immer die positiven Einschätzungen. Bei insgesamt 17 Bewertungen ist Vonovia 9 Mal zum "Kaufen" und ein weiteres Mal zum "Übergewichten" empfohlen. Dem stehen 5 neutrale Bewertungen sowie 2 Empfehlungen zum "Reduzieren" von Positionen gegenüber.

Downgrade setzt gesamte Branche unter Druck

An der Börse hinterlässt das Downgrade tiefe Spuren. Die Vonovia-Aktie verliert zum Wochenauftakt fast 2,5 Prozent an Wert und ist von neuen Mehrjahrestiefs nur noch rund 1 Prozent entfernt. Zusätzlicher Gegenwind kommt vom Anleihenmarkt, denn nach einer kurzen Entspannungspause in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche legen die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen um 0,6 Prozent auf 3,36 Prozent zu.

Die Kursverluste bei Vonovia führen zu Ansteckungseffekten in der gesamten Immobilienbranche. Die Anteile der Mitbewerber TAG Immobilien und LEG Immobilien geben jeweils um rund 2 Prozent nach, für die Deutsche Wohnen geht es 1 Prozent nach unten. Selbst Gewerbeimmobilienkonzerne wie Aroundtown und Grand City Properties geraten deutlich unter Druck.

Fazit: Eine (wenig aussichtsreiche) Wette auf fallende Anleiherenditen

Die stark gestiegenen Anleiherenditen sowie wachsende Inflationsgefahren durch steigende Energie- und Rohstoffkosten – im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Super-El-Nino auch bei Agrarrohstoffen – erhöhen den Druck auf die Notenbanken, ihre Leitzinsen anzuheben. Das bedeutet Gegenwind für die Immobilienbranche, vor allem hochverschuldete Unternehmen wie Vonovia leiden.

Das hat die US-Investmentbank Goldman Sachs jetzt dazu veranlasst, die Aktie von ihrer Conviction-Buy-Liste zu streichen und die Bewertung auf "Neutral" zu kappen. Auch das Kursziel wurde deutlich gesenkt. Anlegerinnen und Anleger dürften gut beraten sein, dieser Empfehlung vorerst zu folgen, denn ohne deutlich fallende Anleiherenditen gibt es kaum Chancen auf ein Comeback der Aktie.

Wer dieses Szenario spielen will, kann allerdings auch ohne Umweg einfach einen Long beispielsweise auf den Euro-Bund-Future kaufen. Für die Dividende bieten US-Werte wie Realty Income eine zuverlässigere Wette mit vergleichbar hohen Renditen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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