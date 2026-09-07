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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax wenig bewegt nach Stabilisierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax sucht nach Stabilisierung weiter die Richtung
    • Hohe Ölpreise bremsen trotz Gewinnen in Asien
    • Feiertag lässt US-Börsen als Impulsgeber aus
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax wenig bewegt nach Stabilisierung
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach der jüngsten Stabilisierung am Montag mit der Richtungssuche schwergetan. Klaren Kursgewinnen der technologielastigen Börsen in Japan und insbesondere Südkorea standen die weiter hohen Ölpreise gegenüber. Zudem fallen wegen eines Feiertags die US-Börsen als wichtiger Impulsgeber im weiteren Tagesverlauf aus.

    Im frühen Handel gewann der deutsche Leitindex 0,07 Prozent auf 26.065 Punkte. Am Freitag war er bis auf 26.167 Punkte gestiegen, hatte dann jedoch vor der 21-Tage-Linie abgedreht, die als kurzfristiger Trendindikator gilt. Das anderthalb Wochen alte Rekordhoch bei 26.618 Punkten bleibt erst einmal außer Reichweite.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montagmorgen um 0,16 Prozent auf 32.406 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,14 Prozent hoch./gl/zb






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