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    BSW würde AfD ins Ministerpräsidentenamt verhelfen

    Für Sie zusammengefasst
    • BSW bekräftigt Bereitschaft für AfD-Regierungschef
    • BSW will sich im dritten Wahlgang enthalten
    • Schulze verweist auf demokratischen Wählerwillen
    BSW würde AfD ins Ministerpräsidentenamt verhelfen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Das BSW in Sachsen-Anhalt hat seine Bereitschaft bekräftigt, einem AfD-Ministerpräsidenten im Landtag ins Amt zu verhelfen. Sollte sich der erfolgreiche AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zur Wahl stellen, dann werde das BSW dabei bleiben, sich in einem dritten Wahlgang im Landtag zu enthalten, sagte BSW-Spitzenkandidat Thomas Schulze im Deutschlandfunk. Seine Partei war bei der Landtagswahl auf 5,3 Prozent gekommen.

    Das BSW habe immer gesagt, "dass wir uns an einer Brandmauer-Politik nicht beteiligen". Man wolle mit allen Parteien sprechen. Man müsse dem BSW nicht vorwerfen, "Steigbügelhalter" zu sein, das seien die anderen Parteien, sagte Schulze. "Ich sehe die AfD als Partei, die von 44 Prozent der Menschen hier gewählt worden ist. Und dem muss ich Rechnung tragen. Das ist für mich Demokratie." Schnittmengen mit der AfD gebe es zum Beispiel bei der Forderung, die Sanktionen gegenüber Russland aufzuheben./sk/DP/zb






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