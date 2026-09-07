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    Kampf um faltbare Smartphones

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    Diese 2 Rivalen funken Apple dazwischen

    Kurz vor Apples erwartetem Einstieg bei faltbaren Smartphones legen Huawei und Xiaomi neue Modelle vor. Doch ausgerechnet Apples Markteintritt könnte am Ende auch den Rivalen helfen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Huawei zeigt Mate XT 2 mit zwei Faltmechanismen
    • Xiaomi setzt beim 18 Fold auf kompaktes Passformat
    • Apple belebt den Faltmarkt und stärkt Rivalen
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    Kampf um faltbare Smartphones - Diese 2 Rivalen funken Apple dazwischen
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Huawei und Xiaomi verschärfen den Wettbewerb auf dem chinesischen Smartphone-Markt. Nur wenige Tage vor Apples erwartetem Einstieg bei faltbaren Smartphones präsentieren beide Hersteller neue Spitzenmodelle.

    Huawei stellt am Montag das Mate XT 2 vor. Das Ultra-Premium-Gerät besitzt zwei Faltmechanismen und verbindet Smartphone und großformatiges Tablet in einem Gerät.

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    Später folgt Xiaomi mit dem Xiaomi 18 Fold. Das kompakte Design erinnert an das erwartete faltbare iPhone. Gleichzeitig setzt Xiaomi stärker auf eine eigene Lieferkette. Zum Einsatz kommen der hauseigene Xring-O3-Prozessor und Speicher von CXMT.

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    Ivan Lam, Analyst bei Counterpoint, erwartet laut Bloomberg eine starke Nachfrage nach Apples erstem Foldable. Wegen der großen installierten Basis an Premium-Geräten dürfte Apple schnell Marktanteile gewinnen.

    Davon könnten allerdings auch Huawei und Xiaomi profitieren. Lam rechnet damit, dass Apples Einstieg die Akzeptanz faltbarer Smartphones insgesamt erhöht und damit auch die Nachfrage nach Konkurrenzmodellen ankurbelt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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