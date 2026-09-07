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    Besonders beachtet!

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    Nordex Aktie - Kurs legt am 07.09.2026 stark zu

    Kursbewegung von +9,08 % bei Nordex am 07.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie - Kurs legt am 07.09.2026 stark zu
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Nordex Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 07.09.2026

    Anleger bei Nordex können sich heute freuen: Die Aktie legt um +9,08 % zu und notiert bei 40,13. Die Nordex Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,08 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +9,08 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nordex Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,69 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -4,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,31 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nordex +26,06 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um -0,25 %. Nordex entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,64 %
    1 Monat -7,31 %
    3 Monate -8,69 %
    1 Jahr +71,46 %
    Stand: 07.09.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,36 Mrd.EUR € wert.

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    Nordex Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Nordex Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nordex Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Nordex

    +10,67 %
    +4,83 %
    -7,77 %
    -7,95 %
    +71,00 %
    +243,12 %
    +141,69 %
    +65,51 %
    +351,78 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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