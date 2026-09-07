Nordex Aktie - Kurs legt am 07.09.2026 stark zu

Anleger bei Nordex können sich heute freuen: Die Aktie legt um +9,08 % zu und notiert bei 40,13€. Die Nordex Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,08 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +9,08 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nordex Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,69 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um -4,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,31 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nordex +26,06 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um -0,25 %. Nordex entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,64 % 1 Monat -7,31 % 3 Monate -8,69 % 1 Jahr +71,46 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 07.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,36 Mrd.EUR € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Nordex Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Nordex Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nordex Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.