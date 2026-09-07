BofA-Empfehlung bringt kräftige Nordex-Erholung in Gang

Sein Kursziel setzte der Experte auf 54 Euro an. Damit liegt er über dem Jahreshoch von 51,70 Euro vom April und hält also weitere Höchststände seit dem Jahr 2002 für möglich./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,36 % und einem Kurs von 40,18 auf Tradegate (07. September 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -13,92 %/+47,57 % bedeutet.