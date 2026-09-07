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    AKTIE IM FOKUS

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    BofA-Empfehlung bringt kräftige Nordex-Erholung in Gang

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA-Empfehlung treibt Nordex-Aktie um neun Prozent
    • Nordex steigt auf 49 Euro über die 200-Tage-Linie
    • Analyst sieht Margenpotenzial, Kursziel 54 Euro
    AKTIE IM FOKUS - BofA-Empfehlung bringt kräftige Nordex-Erholung in Gang
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat den Aktien von Nordex am Montagmorgen immensen Auftrieb gegeben. Die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen sprangen um fast 9 Prozent auf 49 Euro und schafften es damit zurück über ihre 200-Tage-Linien bis an die 50-Tage-Linie heran.

    BofA-Analyst Alexander Jones sieht viel Luft für die Gewinnerwartungen. Nordex könnte zudem die eigenen mittelfristigen Margenziele aufstocken. Das Deutschland-Geschäft sorge für viel Schwung, aber auch die jüngsten US-Aufträge und die stabile Lieferkette hebt Jones positiv hervor.

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    Sein Kursziel setzte der Experte auf 54 Euro an. Damit liegt er über dem Jahreshoch von 51,70 Euro vom April und hält also weitere Höchststände seit dem Jahr 2002 für möglich./ag/stk

    Nordex

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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,36 % und einem Kurs von 40,18 auf Tradegate (07. September 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -13,92 %/+47,57 % bedeutet.





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