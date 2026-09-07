ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Infineon auf 'Buy' - Ziel bleibt 84 Euro
- Warburg stuft Infineon von Hold auf Buy hoch
- Unverändertes Kursziel von 84 Euro beibehalten
- KI-Chipgeschäft für Rechenzentren gewinnt an Tempo
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon beim unveränderten Kursziel von 84 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit der Kurskorrektur sei die Bewertung gesunken, während sich das Geschäft mit Chips für KI-Rechenzentren beschleunige, schrieb Malte Schaumann am Montag. Die Markterwartungen hält er immer noch für zu vorsichtig./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 58,40 auf Tradegate (07. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +8,94 %/+73,62 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 84 Euro
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Die Übernahme stärkt führende Position von Infineon im Bereich der Stromversorgung von KI-Rechenzentren und bringt softwaredefinierte Stromversorgungsarchitekturen vom Netz bis zum Prozessorkern voran.
C2i Semiconductors liefert stark differenzierte Expertise im intelligenten, digitalen Energiemanagement, bei Mehrphasen-Controllern sowie im Bereich der systemumfassenden Stromversorgungsarchitekturen insbesondere für die vertikale Stromversorgung, die auch Substrate Integrated Voltage Regulators (SIVR) umfasst.
Die Transaktion stärkt Indien als Innovationsstandort von Infineon und baut die globale Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus:
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infpr202608-129
Die Prognose wurde angehoben. Infineon erwartet inzwischen deutlich stärkeres Umsatzwachstum als noch Anfang des Jahres.
Das AI-Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich schneller als erwartet. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich wurden auf etwa 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 taxiert.
Infineon investiert zusätzlich in Kapazitäten, weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Rechenzentren steigt.
Börsenkurse spiegeln nicht die Vergangenheit wider, sondern die Erwartungen an die Zukunft. Wenn eine Aktie fünf Jahre zwischen 20 und 40 Euro pendelt, bedeutet das nicht, dass 100 Euro unmöglich sind. Unternehmen verändern sich – durch neue Produkte, höhere Margen, Marktanteilsgewinne oder strukturelle Trends. Gerade bei Infineon haben Themen wie KI, Rechenzentren, Elektromobilität und Leistungshalbleiter das langfristige Gewinnpotenzial deutlich verändert. Wer Kurse über 70 Euro pauschal als „Geschenk“ bezeichnet, verwechselt oft historische Handelsspannen mit dem tatsächlichen Unternehmenswert und zukünftigen Ertragschancen.