BARCLAYS stuft ASOS auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Asos auf 420 Pence verdoppelt und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Onlinemodehändler finde langsam die richtige Passform, schrieb Olivia Venancio am Freitag. Die Anlagestory verbessere sich bei moderaterem Rückgang von Umsatz und Bruttowarenvolumina. Auch bei den Verbindlichkeiten und beim Cashflow bessere sich die Lage./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 15:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 4,89EUR auf Tradegate (07. September 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Olivia Venancio

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,2

Kursziel alt: 2,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

