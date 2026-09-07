🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Mit frischem Wind in die Woche

    1213 Aufrufe 1213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex-Aktie hebt zweistellig ab: BofA sieht Kursziel bei 54 Euro

    Eine Kaufempfehlung der Bank of America lässt die Nordex-Aktie am Montagmorgen um fast 10 Prozent klettern. Die Analysten trauen dem Windkraftkonzern deutlich mehr Gewinnkraft zu, als der Markt bisher eingepreist hatte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bank of America hebt Nordex mit Kaufempfehlung an
    • Kursziel von 54 Euro signalisiert mehr Potenzial
    • Nordex bestätigt Wachstum und EBITDA-Marge für 2026
    • Report: KI braucht Strom
    Mit frischem Wind in die Woche - Nordex-Aktie hebt zweistellig ab: BofA sieht Kursziel bei 54 Euro
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa

    Die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex liegt am Montagmorgen 1 Stunde nach Handelsstart rund 10 Prozent im Plus und markiert damit einen der stärksten Tagesgewinne seit Monaten.

    Auslöser ist eine neue Kaufempfehlung der Bank of America. Analyst Alexander Jones sieht bei dem Hamburger Windturbinenbauer mehr Ertragspotenzial, als der Markt bislang eingepreist hat, und setzt sein Kursziel auf 54 Euro. Aktuell notieren die Papiere bei knapp über 40 Euro. Sollten die Analysten mit ihrem Kursziel Recht behalten, könnte die Aktie auf den höchsten Stand seit 2002 steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Long
    36,32€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,49€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Jones begründet seine Einschätzung vor allem mit Spielraum für die Gewinnerwartungen. Nordex könnte demnach sogar die eigenen mittelfristigen Margenziele anheben. Als Treiber nennt er das starke Deutschland-Geschäft, zuletzt eingegangene US-Aufträge sowie eine stabile Lieferkette. 

    Der Kurssprung fällt in eine Woche, in der Nordex ohnehin im Fokus internationaler Investoren steht. Am Dienstag nimmt das Unternehmen an der Barclays Energy and Power Conference in New York teil. Zuvor hatte sich die Aktie nach einem starken Jahresverlauf zeitweise volatiler gezeigt. Insgesamt steht immer noch ein Kursgewinn von 33 Prozent seit Jahresanfang zu Buche. 

    Operativ bleibt der Windkraftkonzern auf Kurs. Ende Juli hatte das Management die Jahresprognose 2026 bestätigt: Der Umsatz soll um 9 bis 11 Prozent wachsen, die EBITDA-Marge wird zwischen 8 und 11 Prozent erwartet. Der nächste wichtige Termin für Anleger ist die Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober. Bis dahin sollen Konferenzauftritte wie in New York das Vertrauen der Kapitalmarktteilnehmer in die langfristige Strategie stützen.

    Unter Analysten herrscht derzeit keine Einigkeit über die weitere Kursrichtung. Vor 2 Wochen hatte Barclays sein Kursziel von 15,80 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber bei "Equal Weight" belassen. Zuvor war RBC Capital Markets in die andere Richtung gegangen und hatte sein Kursziel auf 36 Euro gesenkt, verbunden mit der skeptischen Einstufung "Underperform".

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,05 % und einem Kurs von 40,80EUR auf Tradegate (07. September 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,05, was eine Steigerung von +4,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mit frischem Wind in die Woche Nordex-Aktie hebt zweistellig ab: BofA sieht Kursziel bei 54 Euro Eine Kaufempfehlung der Bank of America lässt die Nordex-Aktie am Montagmorgen um fast 10 Prozent klettern. Die Analysten trauen dem Windkraftkonzern deutlich mehr Gewinnkraft zu, als der Markt bisher eingepreist hatte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     