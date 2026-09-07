Nordex-Aktie hebt zweistellig ab: BofA sieht Kursziel bei 54 Euro

Auslöser ist eine neue Kaufempfehlung der Bank of America. Analyst Alexander Jones sieht bei dem Hamburger Windturbinenbauer mehr Ertragspotenzial, als der Markt bislang eingepreist hat, und setzt sein Kursziel auf 54 Euro. Aktuell notieren die Papiere bei knapp über 40 Euro. Sollten die Analysten mit ihrem Kursziel Recht behalten, könnte die Aktie auf den höchsten Stand seit 2002 steigen.

Die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex liegt am Montagmorgen 1 Stunde nach Handelsstart rund 10 Prozent im Plus und markiert damit einen der stärksten Tagesgewinne seit Monaten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Jones begründet seine Einschätzung vor allem mit Spielraum für die Gewinnerwartungen. Nordex könnte demnach sogar die eigenen mittelfristigen Margenziele anheben. Als Treiber nennt er das starke Deutschland-Geschäft, zuletzt eingegangene US-Aufträge sowie eine stabile Lieferkette.

Der Kurssprung fällt in eine Woche, in der Nordex ohnehin im Fokus internationaler Investoren steht. Am Dienstag nimmt das Unternehmen an der Barclays Energy and Power Conference in New York teil. Zuvor hatte sich die Aktie nach einem starken Jahresverlauf zeitweise volatiler gezeigt. Insgesamt steht immer noch ein Kursgewinn von 33 Prozent seit Jahresanfang zu Buche.

Operativ bleibt der Windkraftkonzern auf Kurs. Ende Juli hatte das Management die Jahresprognose 2026 bestätigt: Der Umsatz soll um 9 bis 11 Prozent wachsen, die EBITDA-Marge wird zwischen 8 und 11 Prozent erwartet. Der nächste wichtige Termin für Anleger ist die Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober. Bis dahin sollen Konferenzauftritte wie in New York das Vertrauen der Kapitalmarktteilnehmer in die langfristige Strategie stützen.

Unter Analysten herrscht derzeit keine Einigkeit über die weitere Kursrichtung. Vor 2 Wochen hatte Barclays sein Kursziel von 15,80 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber bei "Equal Weight" belassen. Zuvor war RBC Capital Markets in die andere Richtung gegangen und hatte sein Kursziel auf 36 Euro gesenkt, verbunden mit der skeptischen Einstufung "Underperform".

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,05 % und einem Kurs von 40,80EUR auf Tradegate (07. September 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.





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