Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 07.09. - CH 20 schwach -1,29 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:25) bei 25.970,31 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,59 %, RWE +2,19 %, MTU Aero Engines +2,11 %
Flop-Werte: Scout24 -2,87 %, Qiagen -2,35 %, SAP -2,27 %
Der MDAX steht bei 32.303,97 PKT und verliert bisher -0,23 %.
Top-Werte: Nordex +11,04 %, SUESS MicroTec +2,71 %, Elmos Semiconductor +2,57 %
Flop-Werte: CTS Eventim -3,23 %, Sartorius Vz. -3,20 %, AUTO1 Group -1,90 %
Der TecDAX steht bei 4.025,28 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: Nordex +11,04 %, SMA Solar Technology +4,19 %, Infineon Technologies +3,59 %
Flop-Werte: TeamViewer -4,70 %, Sartorius Vz. -3,20 %, ATOSS Software -2,44 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.380,15 PKT und verliert bisher -0,33 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,59 %, Siemens Energy +1,61 %, Schneider Electric +1,24 %
Flop-Werte: argenx -3,01 %, EssilorLuxottica -2,66 %, Adyen Parts Sociales -2,61 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:30) bei 6.872,81 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,25 %, STRABAG +1,80 %, OMV +1,10 %
Flop-Werte: DO & CO -1,82 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,61 %
Der CH 20 steht bei 14.226,74 PKT und verliert bisher -1,29 %.
Top-Werte: ABB +0,93 %, Novartis +0,77 %, Amrize +0,33 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,89 %, Logitech International -1,88 %
Der FR 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.273,21 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +2,32 %, LEGRAND +1,26 %, Schneider Electric +1,24 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -3,08 %, Dassault Systemes -2,86 %, EssilorLuxottica -2,66 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.290,93 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: ABB +0,93 %, Sandvik +0,50 %, Getinge (B) +0,46 %
Flop-Werte: Essity Registered (B) -1,63 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,79 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 6.920,00 PKT und steigt um +1,17 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,48 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,63 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,81 %
Flop-Werte: Viohalco -2,00 %, Piraeus Port Authority -1,07 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,88 %
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