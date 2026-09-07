Flow Technology geht eine Partnerschaft mit BW Forsyth Partners ein, um der wachsenden Nachfrage nach biopharmazeutischer Fertigung gerecht zu werden

Die Investition stärkt die Fähigkeit von Flow Technology, Pharma- und Biotechnologiehersteller bei der Ausweitung ihrer Produktion und der Bewältigung immer komplexerer Fertigungsanforderungen zu unterstützen

CHARLEVILLE, IRLAND / ACCESS Newswire / 7. September 2026 / Flow Technology, ein Anbieter von maßgeschneiderten Prozesssystemen und Skid-Integrationslösungen für die globale Life-Sciences-Branche, gab eine Partnerschaft mit BW Forsyth Partners bekannt, die die weitere Expansion des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Europa unterstützen und seine Fähigkeit stärken wird, den sich wandelnden Anforderungen globaler Pharma- und Biotechnologiehersteller gerecht zu werden.

Die Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der Pharma- und Biotechnologieunternehmen massiv in Produktionskapazitäten, fortschrittliche Fertigungstechnologien und inländische Lieferketten investieren. Dank der Expertise von Flow Technology in den Bereichen Downstream-Reinigung, Filtration und Chromatographiesysteme ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um die immer anspruchsvollere Prozessinfrastruktur zu unterstützen, die für die Herstellung von Therapien der nächsten Generation erforderlich ist.

Flow Technology hat kürzlich zwei große US-Projekte für zwei weltweit führende biopharmazeutische Hersteller an Land gezogen, die in ihre Expansion in den USA investieren. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage nach spezialisiertem Know-how im Bereich Prozesssysteme wider, da globale Life-Sciences-Hersteller in inländische Produktionskapazitäten und fortschrittliche Fertigungskapazitäten investieren.

„Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Flow Technology ein vertrauenswürdiger Engineering-Partner für biopharmazeutische Hersteller und unterstützt diese dabei, komplexe Projekte sicher, effizient und in großem Maßstab umzusetzen“, sagte Brian Holthouse, Partner bei BW Forsyth Partners. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team in Charleville, um die notwendige Unterstützung zu leisten, damit das Unternehmen seine Kapazitäten ausbauen, seine Präsenz in den USA stärken und weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse für seine Kunden erzielen kann.“