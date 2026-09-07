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    KAP: CEO/CRO Ralph Rumberg Set to Continue After Contract Extension

    KAP AG reinforces its strategic course: the Supervisory Board has renewed CEO/CRO Ralph Rumberg’s mandate, underscoring confidence in his leadership and the company’s transformation.

    KAP: CEO/CRO Ralph Rumberg Set to Continue After Contract Extension
    Foto: adobe.stock.com
    • KAP AG’s Supervisory Board extended CEO/CRO Ralph Rumberg’s contract until December 31, 2029.
    • The extension reflects the Board’s confidence in Rumberg’s leadership and supports continuity and stability.
    • Rumberg will continue overseeing the company’s strategic and operational restructuring.
    • The decision is intended to support ongoing cooperation with KAP AG’s banking consortium.
    • Rumberg stated that key action areas have been identified and initial measures have already been implemented.
    • KAP AG is a listed industrial holding company with around 1,500 employees at 17 locations across ten countries and three core segments: flexible films, engineered products, and surface technologies.

    The price of KAP at the time of the news was 1,6100EUR and was down -3,74 % compared with the previous day.


    KAP

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    ISIN:DE0006208408WKN:620840
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