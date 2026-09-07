Donald Trump postet auf Truth Social Dinge, die an seinem Verstand zweifeln lassen - während der Iran-Konflikt wieder eskaliert und der Iran den Ölpreis nach oben treibt. Trump steht unter Druck vor allem wegen der gestiegenen Energiepreise - der für die Wirtschaft so wichtige Preis für Diesel liegt in den USA inzwischen bei knapp 6 Dollar am Labor Day. Der US-Präsident aber postet merkwürdige KI-Bilder mit Allmachts-Phantasien - und das nach seinen ökonomisch völlig unsinnigen Aussagen zuletzt über Handelsbilanzdefizite der USA und Zinsen. Trump droht, den Handel mit allen Ländern einzustellen, mit denen die USA ein Handelsbilanzdefizit hat - was eine Katastrophe auslösen würde..

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Das Video "Trump dreht völlig durch, Iran zieht Ölpreis nach oben!" sehen Sie hier..