RayNeo präsentiert auf der IFA 2026 gemeinsam mit Dolby und Bang & Olufsen eine neue Generation von Smart-Brillen mit KI-Funktionen und kinoreifem AR-Erlebnis

BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo, ein weltweit führender Anbieter von Augmented-Reality-Brillen (AR) für Endverbraucher, präsentierte auf der IFA 2026 sein neuestes Produktportfolio im Bereich Spatial Computing. Damit feierten die RayNeo iO Smart-Brille und die Serie RayNeo GT ihr internationales Mediendebüt und wurden erstmals in der Praxis vorgeführt.

Die RayNeo GT Series ist die weltweit erste AR-Brille, die die Wiedergabe von Dolby Vision unterstützt, während das RayNeo iO ein leichtes Head-up-Display für die alltägliche KI-Unterstützung bietet.

Die in Halle 21A abgehaltene Auftaktveranstaltung brachte die Produkt- und Designteams von RayNeo zusammen, wobei auch Dolby Laboratories und Bang & Olufsen Beiträge leisteten. Im Mittelpunkt stand dabei das gemeinsame Bestreben, erstklassige Bild- und Klangerlebnisse auf leichte AR-Brillen für Endverbraucher zu bringen.

Von den technischen Daten zum immersiven Erlebnis in der Praxis

Anknüpfend an die weltweite Ankündigung von RayNeo am 21. August ging die IFA-Präsentation über die technischen Daten hinaus und zeigte, wie sich die neuen Produkte in alltäglichen Situationen bewähren. Im Mittelpunkt der Live-Vorführungen standen zwei sich ergänzende Anwendungsfälle: eine leichtgewichtige, auf einen Blick erfassbare KI-Unterstützung für mehr Produktivität und ein privates, kinoreifes Display für Unterhaltung, Gaming und Reisen.

Die Präsentation wechselte nahtlos zwischen diesen beiden Erlebniswelten hin und her. Max, Marketingleiter für Nordamerika bei RayNeo, demonstrierte, wie die GT-Serie ein kinoähnliches persönliches Display mit Dolby Vision-Wiedergabe und einem gemeinsam mit Bang & Olufsen abgestimmten Audiosystem kombiniert. River, Leiter des Industriedesigns bei RayNeo, gewährte den Teilnehmern anschließend einen Einblick in die Entwicklung des iO und erläuterte, wie das Team ein Near-Eye-Display in einen leichten Rahmen integriert hat, der für den bequemen Alltagseinsatz konzipiert ist.

Sowohl die RayNeo GT Max als auch die RayNeo iO Smart-Brille wurden zudem als Preisträger der IFA Innovation Awards 2026 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung stellt einen weiteren Meilenstein für RayNeo auf der IFA dar und unterstreicht die Innovationskraft hinter der neuesten Generation seiner AR-Produkte.

RayNeo GT-Serie: Ein persönliches Kino, geschaffen für Bewegung

Dolby Vision – Tauchen Sie ein in neue Welten mit atemberaubenden Bildern

In Kombination mit dem RayNeo Pocket TV Pro unterstützt die RayNeo GT-Serie die Wiedergabe von Dolby Vision. Dolby Vision ist die Zukunft der Bildtechnologie, die über HDR hinausgeht, indem sie die Bildqualität dynamisch optimiert, um jedes Mal atemberaubende Bilder zu liefern. Unterhaltungsinhalte bieten nun sattere Farben und hellere Kontraste und offenbaren überraschende neue Details, die ohne Dolby Vision verloren gehen würden. Mit der RayNeo GT-Serie und dem RayNeo Pocket TV Pro können Nutzer nun ihre Lieblingsinhalte auf den wichtigsten Streaming-Plattformen in Dolby Vision genießen.