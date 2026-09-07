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    Nächster Angriff

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    Bitcoin-Hack bei Liquid Network – kommen die gestohlenen Millionen zurück?

    Beim Liquid Network wurden 4.000 Bitcoins im Wert von 320 Millionen US-Dollar gestohlen. Damit setzt sich die Serie großer Krypto-Hacks 2026 fort.

    Nächster Angriff - Bitcoin-Hack bei Liquid Network – kommen die gestohlenen Millionen zurück?
    Foto: Dall-E

    Das Bitcoin-basierte Liquid Network ist nach einem der größten Krypto-Sicherheitsvorfälle des Jahres weitgehend zum Stillstand gekommen. Nach Angaben des Netzwerks wurden 4.000 der 4.200 BTC aus der Federation Wallet abgezogen. Liquid stoppte daraufhin neue Transaktionen und warnte vor Beeinträchtigungen für Wallets.

    Liquid wird von zahlreichen Börsen, Infrastrukturunternehmen und Vermögensverwaltern genutzt. Das Netzwerk soll Bitcoin-Transaktionen schneller abwickeln und damit eine zentrale Schwäche der vergleichsweise langsamen Bitcoin-Blockchain umgehen.

    Hacker wollen Bitcoin offenbar zurückgeben

    Die mutmaßlichen Angreifer behaupten, keine gewöhnlichen Cyberkriminellen zu sein. Über Nachrichten innerhalb von Bitcoin-Transaktionen bezeichneten sie sich als „White Hats“ und signalisierten, einen Großteil der Gelder zurückgeben zu wollen. Allerdings erst, wenn die Schwachstelle vollständig geschlossen ist.

    Rund 95 Prozent der Bitcoin-Reserve betroffen

    Der Abzug von rund 4.000 BTC entspricht etwa 95 Prozent des zuvor in der betroffenen Wallet gehaltenen Bitcoin-Bestands. Als Reaktion wurden Bridge-Nodes deaktiviert und Börsen aufgefordert, Ein- und Auszahlungen von L-BTC auszusetzen. Wann der normale Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.

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    Neuer Milliarden-Weckruf für die Kryptoindustrie

    Der Zwischenfall verschärft die Debatte über die Sicherheit der Infrastruktur hinter Bitcoin, DeFi und Cross-Chain-Systemen. Bereits in den ersten acht Monaten 2026 haben Krypto-Protokolle durch Hacks mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar verloren haben.

    Erst Ende August wurden 6 Millionen US-Dollar aus einer mit Crypto.com verbundenen Lending-Plattform abgezogen. Zuvor hatte ein Angriff rund um die Coldcard-Hardware-Wallet neue Zweifel an vermeintlich besonders sicheren Verwahrungsmethoden geweckt.

    Für Liquid steht nun weit mehr als die Wiederherstellung des Betriebs auf dem Spiel. Das Netzwerk muss erklären, wie ein Abzug dieser Größenordnung die vorgesehenen Kontrollen passieren konnte und wie die Deckung von L-BTC künftig abgesichert wird.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 79.444USD auf CryptoCompare Index (07. September 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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