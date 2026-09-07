Secunet Security Networks Aktie weiter aufwärts - +8,06 % - 07.09.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Secunet Security Networks. Sie steigt um +8,06 % auf 195,70€. Schon gestern ging es für die Secunet Security Networks Aktie um +0,17 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 195,70€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Secunet Security Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,11 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +7,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,22 % verloren.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,09 %. Secunet Security Networks entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,95 % 1 Monat -4,34 % 3 Monate -14,11 % 1 Jahr -2,95 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 07.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,28 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Thales notiert im Minus, mit -0,04 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,56 %. Palo Alto Networks legt um +1,05 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Secunet Security Networks Aktie?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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