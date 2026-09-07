Citigroup-Aktie: Vom Problemfall zum Top-Performer der Bankbranche

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 118,58 USD (04.09.2026) und damit deutlich über dem alten Tief sowie nur moderat unter dem 3-Jahreshoch. Vom Tief bei 36,20 USD trennen den Wert rund 227 Prozent Kursanstieg, zum Hoch fehlen aktuell etwa 7 Prozent. Die Aktie notiert damit im oberen Bereich ihrer Drei-Jahres-Spanne und hält trotz zwischenzeitlicher Konsolidierungen einen klaren Aufwärtspfad. Rückgänge im Sommer 2026 wurden jeweils zügig aufgefangen, was auf anhaltendes Interesse der Käuferseite hindeutet.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Citigroup-Aktie eine klare Transformation von einer Seitwärts- und Schwächephase hin zu einem dynamischen Aufwärtstrend. Vom Tiefpunkt bei 36,20 USD Ende Oktober 2023 arbeitete sich der Kurs zunächst in moderaten Schritten nach oben, bevor ab Ende 2024 die Aufwärtsdynamik deutlich zuzog. Spätestens ab 2025 dominieren höhere Hochs und höhere Tiefs das Bild, der Trend beschleunigt sich und mündet im Juni 2026 in ein 3-Jahreshoch bei 127,52 USD. Damit hat sich der Wert gegenüber dem Tief mehr als verdreifacht und präsentiert sich charttechnisch klar als Aufsteiger der Bankbranche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie bestätigt übergeordneten Bullenmarkt

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der steilen Rally seit Ende 2024 klar aufwärts. Auf Basis der jüngsten Kursentwicklung lässt sie sich im Bereich um etwa 110 USD verorten. Damit handelt die Citigroup-Aktie aktuell rund 7 bis 8 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Ein derart stabiler Abstand zur 200-Tage-Linie ist typisch für etablierte Bullenmärkte und signalisiert, dass kurzfristige Schwankungen bislang nichts am positiven Grundtrend ändern. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde das technische Bild deutlich eintrüben.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Überblick

Auf der Unterseite hat sich zunächst die Zone um 110 bis 112 USD als wichtige Unterstützung etabliert. Hier prallte der Kurs im Juli und August 2026 mehrfach nach oben ab. Darunter bietet der Bereich um 100 bis 105 USD, der im ersten Quartal 2026 wiederholt angelaufen wurde, eine weitere markante Auffanglinie. Tiefer ist die Region um 90 bis 95 USD als mittel- bis langfristige Schlüsselunterstützung zu sehen, da dort zuvor größere Korrekturen endeten. Auf der Oberseite trifft die Aktie bei 120 bis 122 USD auf einen ersten Widerstand, an dem sich der Kurs im Sommer 2026 mehrmals schwer tat. Entscheidend bleibt jedoch die Zone um das 3-Jahreshoch bei 125 bis 128 USD. Ein Ausbruch darüber würde ein neues mittelfristiges Kaufsignal generieren und den Weg für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends öffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Citigroup Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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