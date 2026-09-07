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    Sparda-Bank West eG / Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Tanja Decking wird 2027 neue Vorständin der Bank
    • Sie übernimmt IT und Marktfolge Passiv im Vorstand
    • Seit 1993 prägt sie die Entwicklung der Bank
    OTS - Sparda-Bank West eG / Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: Generalbevollmächtigte Tanja Decking wird zum 1. Januar 2027 neue Vorständin (FOTO) Düsseldorf (ots) - Die Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: Zum 1. Januar 2027 wird die Generalbevollmächtigte Tanja Decking als neues Mitglied in das Führungsgremium des Hauses eintreten. Sie übernimmt dort die Verantwortung für die IT und für die Marktfolge Passiv.

    Für Tanja Decking ist die neue Aufgabe ein besonderer Meilenstein auf einem Weg, der vor mehr als drei Jahrzehnten begann: 1993 startete die heute 53-jährige Diplom-Bankbetriebswirtin ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der damaligen Sparda-Bank Wuppertal. Seitdem hat sie als Abteilungsleiterin Verwaltung, Referentin des Vorstandsvorsitzenden und Bereichsleiterin Vorstandsstab/Recht zahlreiche Stationen innerhalb der Sparda-Bank West durchlaufen und die Entwicklung des Hauses über viele Jahre hinweg aktiv begleitet und mitgestaltet.

    Seit 2022 ist sie als Generalbevollmächtigte tätig und gehört der erweiterten Unternehmensleitung an. In dieser Funktion hat sie den Vorstand wiederholt vertreten und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Bank gesetzt. Darüber hinaus bringt sie wertvolle Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit als Vorständin der VIANTIS AG mit.

    "Tanja Decking kennt unsere Bank wie kaum eine andere. Sie hat sich über viele Jahre hinweg mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz für unser Haus eingesetzt. Umso mehr freut es mich, dass wir mit ihr eine Persönlichkeit aus den eigenen Reihen für den Vorstand gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass sie unsere erfolgreiche Entwicklung gemeinsam mit uns weiter vorantreiben wird", sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Lösing.

    Die Ergänzung des Vorstands stärkt die Bank bei der Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufgaben und bündelt zusätzliche Erfahrung und Fachwissen aus dem Unternehmen in diesem Führungsgremium. Damit ist die Bank gut aufgestellt, um die Zukunft des Hauses weiterhin erfolgreich zu gestalten. Dem Vorstand der Bank gehören neben Tanja Decking, der ersten Vorständin der Sparda-Bank West, der Vorstandsvorsitzende Andreas Lösing (zuständig für Vorstandsstab/Recht, Controlling, Unternehmenskommunikation, Marktfolge Aktiv, Finanzen, Compliance), der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dominik Schlarmann (verantwortlich für Personal, Treasury, Bankorganisation, Interne Revision) sowie Sebastian Schöpper (zuständig für Vertrieb, Marketing und Digitales) an.

    Über die Sparda-Bank West

    Die Sparda-Bank West gehört zu den großen genossenschaftlichen Kreditinstituten für Privatkunden in Deutschland. Ihr Unternehmenssitz liegt in Düsseldorf und mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren Hauptstandort. Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich über fast ganz Nordrhein-Westfalen bis hin zu den Ostfriesischen Inseln im Norden von Niedersachsen. Seit 125 Jahren bietet sie ihren nun rund 506.000 Mitgliedern und etwa 621.500 Kundinnen und Kunden faire und kompetente Finanzberatung. Das Kreditinstitut verzeichnet eine Bilanzsumme von 13,9 Milliarden Euro.

    Im Internet ist die Sparda-Bank West mit der eigenen Website http://www.sparda-west.de/ vertreten. In den sozialen Medien präsentiert sich die Genossenschaftsbank auf Facebook ( http://www.facebook.com/spardabankwest ), Instagram ( http://www.instagram.com/spardawest ) und LinkedIn ( http://www.linkedin.com/company/sparda-bank-west ) und informiert ihre Fans sowie Followerinnen und Follower über Angebote, Services und ihr gemeinnütziges Engagement.

    Pressekontakt:

    Dr. Ulrike Hüneburg
    Sparda-Bank West eG, Unternehmenskommunikation
    Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf
    Telefon: 0211 23932-9120
    E-Mail: mailto:ulrike.hueneburg@sparda-west.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/56884/6346709 OTS: Sparda-Bank West eG







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