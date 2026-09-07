🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ostbeauftragte

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    AfD-Sieg ist Weckruf zur Lösung der Probleme

    Für Sie zusammengefasst
    • Kaiser nennt Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt Weckruf
    • AfD gewinnt Wahl und verfehlt Mehrheit nur knapp
    • Kaiser warnt vor wachsendem Druck auf Engagierte
    Ostbeauftragte - AfD-Sieg ist Weckruf zur Lösung der Probleme
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser sieht das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt als Weckruf für die Bundesregierung. "In Ostdeutschland erleben wir bereits seit längerem wie unter einem Brennglas, wie politisches Vertrauen und der Glaube an die Handlungsfähigkeit des Staates rasant verloren gegangen sind", sagte die SPD-Politikerin in Berlin. "Wir haben jetzt in der Bundesregierung die verdammte Pflicht zu zeigen, dass wir die Probleme, die die Menschen umtreiben, lösen."

    Bei der Landtagswahl am Sonntag hatte die AfD einen großen Wahlsieg eingefahren und die absolute Mehrheit im Landtag nur knapp verfehlt. Kaiser sagte: "Dieses Ergebnis ist eine Zäsur in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Mit der AfD hat eine als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei die Wahl gewonnen." Besonders bitter sei dies für die Zivilgesellschaft und die Ehrenamtlichen, die täglich für die Demokratie kämpften. "Sie werden noch stärker unter Druck geraten", warnte Kaiser. "Umso mehr stehen wir jetzt für diese Menschen in besonderer Verantwortung."/vsr/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Ostbeauftragte AfD-Sieg ist Weckruf zur Lösung der Probleme Die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser sieht das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt als Weckruf für die Bundesregierung. "In Ostdeutschland erleben wir bereits seit längerem wie unter einem Brennglas, wie politisches Vertrauen und der Glaube an die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     