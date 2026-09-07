Dahua Technology präsentiert auf der IFA Berlin 2026 integriertes Smart Living und Innovationen

BERLIN, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, präsentiert auf der IFA Berlin 2026 sein wachsendes Portfolio an intelligenten Produkten und Lösungen und hebt dabei die kontinuierlichen Innovationen des Unternehmens in seinen technologischen Kernkompetenzen hervor, während es gleichzeitig seine AIoT-Fähigkeiten auf ein breiteres Spektrum von Geschäftsbereichen ausweitet.

Auf der diesjährigen Messe präsentiert Dahua Innovationen aus den Bereichen kabellose Überwachung, Einbruchmeldeanlagen, Video-Gegensprechanlagen, Monitore und Brandschutz. Das Produktangebot zeigt, wie Dahua auf seinem Know-how in den Bereichen Video, KI und intelligente Sicherheit aufbaut, um ein breiteres Spektrum an Anforderungen im privaten, gewerblichen sowie professionellen Bereich abzudecken.

WITHS: Ausbau professioneller Sicherheit durch Innovationen im Bereich kabelloser Technologien

WITHS basiert auf dem Konzept „Einfach, intelligent, sicher" und vereint Dahuas Fachwissen in professioneller Bildgebung sowie intelligenter Sicherheit in einem flexiblen kabellosen Portfolio, das für eine einfachere Bereitstellung und Verwaltung ausgelegt ist.

WITHS unterstützt WLAN, 4G sowie die Steuerung über die DMSS-App, trägt zur Reduzierung des Verkabelungsaufwands bei und erlaubt die bequeme Verwaltung kleinerer Installationen über mobile Geräte, während die NVR-basierte Verwaltung größere Anwendungen unterstützt. Zu den intelligenten Funktionen gehören die Erkennung von Personen, Haustieren und Fahrzeugen, automatische Verfolgung, Gestenerkennung, Gesichtserkennung, AOV/AOR-Aufzeichnung, WizColor-Bildgebung und eine Gegensprechfunktion. Es deckt Einsatzszenarien im Innen- und Außenbereich sowie bei kabellosem und netzunabhängigem Betrieb ab, einschließlich Optionen mit Solarbetrieb und Akkus hoher Kapazität.

Dahua AirShield: Integrierter kabelloser Einbruchschutz

Dahua AirShield bietet kabellosen Einbruchschutz durch die Integration von Alarmgeräten mit Überwachungssystemen, Video-Gegensprechanlagen und anderen Sicherheitssystemen. Das firmeneigene RF-Protokoll Airfly unterstützt die Ereignisübertragung zwischen Alarmzentralen sowie kabellosen Peripheriegeräten, während RF-HD eine schnelle Bild- und Audioübertragung von kompatiblen Geräten ermöglicht.