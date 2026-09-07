TGI Fridays unterzeichnet wegweisenden Entwicklungsvertrag mit der Devolli Group und beschleunigt sein globales Wachstum durch die erstmalige Expansion in den Balkan

DALLAS, 7. September 2026 /PRNewswire/ -- TGI Fridays, die weltbekannte Restaurant- und Bar-Marke, gab heute die Unterzeichnung einer wegweisenden Entwicklungsvereinbarung mit der Devolli Group bekannt, einem der führenden diversifizierten Unternehmenskonzerne auf dem Balkan. Damit erfolgt die allererste Expansion der Marke in den Kosovo, nach Albanien und Nordmazedonien.

Geplant sind 10 Restaurants in Kosovo, Albanien und Nordmazedonien, wodurch ein strategisches Sprungbrett für das Wachstum in Südosteuropa geschaffen und die globale Expansion von TGI Fridays im Rahmen seiner „1-2-3"-Strategie gestärkt wird.

Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von TGI Fridays dar und stärkt die globale Dynamik der Marke, die ihr Wachstum durch ihr „Franchise-first"-Entwicklungsmodell weiter ausbaut. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Devolli Group 10 TGI-Fridays-Restaurants in den drei Märkten errichten und hat sich die Exklusivrechte für die Vergabe von Unterfranchisen der Marke im gesamten Gebiet gesichert, wodurch eine Plattform für die langfristige Expansion in Südosteuropa geschaffen wird. Die Partnerschaft legt den Grundstein für langfristiges Wachstum auf dem gesamten Balkan und bringt die barorientierte Atmosphäre, die kühne und verlockende Speisekarte sowie das energiegeladene Speiseerlebnis von TGI Fridays zu den Gästen in Kosovo, Albanien und Nordmazedonien.

Diese Entwicklungsvereinbarung ist der jüngste Meilenstein in der ehrgeizigen „1-2-3 Strategic Vision" von TGI Fridays, bis 2030 weltweit mehr als 1.000 Restaurants zu betreiben. Allein in den letzten neun Monaten hat TGI Fridays seine internationale Expansion beschleunigt, indem es neue Entwicklungsvereinbarungen in Kenia und auf den Malediven unterzeichnete und gleichzeitig strategische Partnerschaften ausbaute, um das weitere Wachstum in Peru, Japan, Mexiko, auf den Philippinen, in Griechenland, Zypern und Spanien voranzutreiben. Insgesamt haben diese Vereinbarungen die globale Entwicklungspipeline der Marke um mehr als 150 Restaurants erweitert, was die Stärke des internationalen Franchisenetzwerks von TGI Fridays untermauert und die anhaltende weltweite Nachfrage nach einer der bekanntesten Casual-Dining-Marken der Welt verdeutlicht.