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    Meta Platforms (A): Vom VR-Laufband zur Macht in Militär, Robotik & Gaming

    Virtuix katapultiert Training und Gaming in eine neue Dimension: Mit dem Omni One verschmelzen VR-Laufband, KI-gestützte 3D-Welten und Militär- wie Industriepraxis zu einer skalierbaren Plattform.

    Meta Platforms (A): Vom VR-Laufband zur Macht in Militär, Robotik & Gaming
    Foto: Meta Platforms
    • Virtuix entwickelt mit dem omnidirektionalen VR-Laufband Omni One eine Plattform für Gaming, Fitness, Militär, Industrie, Gesundheitsanwendungen und Robotik.
    • Eine KI-gestützte 3D-Rekonstruktion soll reale Orte innerhalb weniger Stunden in begehbare virtuelle Trainingsumgebungen verwandeln.
    • Die Kooperation mit Meta bindet Omni One an das Quest-Ökosystem mit über 20 Millionen verkauften Headsets; seit Beginn der Partnerschaft stiegen die Bestellungen deutlich.
    • Virtuix ist inzwischen in Trainingsprojekten aller vier großen US-Militärzweige aktiv und erweitert sein Angebot durch Systemintegration, Drohnenabwehr-Training und humanoide Robotik.
    • Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz um 18 % auf 4,25 Mio. US-Dollar, die Bruttomarge verbesserte sich auf 25 %; im ersten Quartal 2026/27 lagen die Neubestellungen 72 % über dem Vorjahreswert.
    • Das Unternehmen kann bis zu 3.000 Systeme monatlich produzieren und erzielt Umsätze aus Hardware, Software, Abonnements und Dienstleistungen; bei einer Marktkapitalisierung von unter 45 Mio. US-Dollar wird erhebliches Skalierungspotenzial gesehen.

    Der Kurs von Meta Platforms (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 527,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,48 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 527,30EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index US 500 stand zu diesem Zeitpunkt bei 7.712,73PKT (-0,02 %).


    Meta Platforms (A)

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    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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