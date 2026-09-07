Dividenden explodieren: DIESE Tanker-Aktien profitieren von der Iran-Krise

Kurzum : Die Reedereien lassen sich zum einen Risikoaufschläge bezahlen, zum anderen ist die Kapazität an Öl tranportierenden Tankern schlichtweg gesunken, weil viele Schiffahrtsgesselschaften das Risiko schlichtweg nicht eingehen können oder wollen.

Die Krise rund um den Iran-Krieg und insbesondere die faktische Sperrung der Straße von Hormus, haben Reedreien zu Rekordquartalen verholfen. Der Grund: Nicht, weil Rohöl knapper wird, sondern weil alternative Routen und Seewege die Frachtraten für große Öltanker massiv erhöht haben.

In Zahlen: Es passieren nur noch rund 10 Frachtschiffe die Straße von Hormus täglich. Und: Im September hat kein einziges Ölfrachtschiff (VLCC- Very Large Crude Carrier) mehr die Meerenge durchquert. Vor der Iran-Krise lagen die VLCC-Frachtraten auf der wichtigen Route Nahost-China bei rund 110.000 Dollar pro Tag; aktuell liegen sie bei etwa 650.000 Dollar pro Tag, also rund sechsmal so hoch.

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Die Iran-Krise hat aus Tankerreedereien Gelddruckmaschinen gemacht: Während die Frachtraten auf historische Höchststände steigen, erzielen Frontline und International Seaways Rekordgewinne. Und: sie geben einen erheblichen Teil des Geldes über Dividenden an ihre Aktionäre zurück.

Besonders Frontline konnte profitieren. Im zweiten Quartal erzielte Frontline mit seinen VLCCs durchschnittlich etwa 152.700 Dollar pro Tag. Für das dritte Quartal waren bereits rund 86 Prozent der VLCC-Tage zu durchschnittlich rund 157.000 Dollar pro Tag gebucht.

Der Konzern erzielte im zweiten Quartal 2026 ein Nettogewinn von 659 Millionen US-Dollar, das beste Quartal der Unternehmensgeschichte.

Das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Seit Jahresbeginn sind die Anteilsscheine um rund 38 Prozent geklettert, auf Jahressicht haben sie sich mehr als verdoppelt.

International Seaways zahlte bereits im zweiten Quartal 5,05 Dollar je Aktie. Im ersten Quartal waren es sogar 4,55 Dollar je Aktie, darunter eine Sonderdividende von 4,43 Dollar.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit rund 19 Prozent. Auch International Seaway hat in Q2 2026 ein Rekordquartal hingelegt, mit 295 Millionen US-Dollar Nettogewinn.

Fazit: Die Iran-Krise iat dabei den globalen Schiffverkehr nachhaltig zu verändern. Denn der konflikt um die Straße von Hormus kann noch Jahre andauern und ein Kompromiss scheint derzeit nicht möglich. Daher werden die Frachtraten der Reedreien auch entsprechend hoch bleiben und die entsprechenden Unternehmen zumindest mittelfrisitig davon noch profitieren können.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Frontline Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 40,13NOK auf Tradegate (07. September 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

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