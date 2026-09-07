OHB und Eutelsat steigen - Deutsche Rakete erreicht Orbit

Für bessere Stimmung in der Branche sorgte der Erfolg des deutschen Raumfahrtunternehmens Isar Aerospace am Wochenende. Ihre Spectrum-Rakete schaffte es beim zweiten Testflug, fünf Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Die Spectrum-Raketen drei bis sieben sind nach Worten von Isar-Aerospace-Chef Daniel Metzler bereits im Bau. "Europa kann schnell sein und liefern."

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von OHB und Eutelsat haben sich am Montag von ihren jüngsten Tiefs abgesetzt. OHB-Anteilsscheine gewannen zeitweise 6,4 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche auf einen Tiefpunkt seit Januar gefallen waren. Den hatten auch Eutelsat erreicht; nun legten die Papiere in Paris um 2,6 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktien von OHB sind seit Mitte August im Nebenwerteindex SDax . Die Bremer sind primär im Bau von Satellitensystemen aktiv. Über ihre Tochter Rocket Factory Augsburg sind sie allerdings auch bei der Entwicklung von Raketen im Boot. Die französische Eutelsat hat ihren Fokus derweil auf Satelliten-Konnektivität.

OHB waren im Zuge der Euphorie durch den US-Börsengang von SpaceX , des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk, im Mai bis auf 685 Euro nach oben geschossen. In der Vorwoche kosteten sie nur noch 175 Euro. Auch der Kurs von SpaceX halbierte sich nach der Erstnotiz im Juni.

Bei OHB sehen die Analysten allerdings immensen Erholungsspielraum. Ihre Kursziele reichen bis zu den 360 Euro von Rothschild & Co Redburn./ag/la/jha/

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 1,844 auf Tradegate (07. September 2026, 11:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +63,04 %/+92,55 % bedeutet.



