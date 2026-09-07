🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    AKTIEN IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB und Eutelsat steigen - Deutsche Rakete erreicht Orbit

    Für Sie zusammengefasst
    • OHB und Eutelsat erholen sich von ihren Tiefs
    • Isar Aerospace bringt fünf Satelliten ins All
    • OHB profitiert vom Erfolg der deutschen Raumfahrt
    AKTIEN IM FOKUS - OHB und Eutelsat steigen - Deutsche Rakete erreicht Orbit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von OHB und Eutelsat haben sich am Montag von ihren jüngsten Tiefs abgesetzt. OHB-Anteilsscheine gewannen zeitweise 6,4 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche auf einen Tiefpunkt seit Januar gefallen waren. Den hatten auch Eutelsat erreicht; nun legten die Papiere in Paris um 2,6 Prozent zu.

    Für bessere Stimmung in der Branche sorgte der Erfolg des deutschen Raumfahrtunternehmens Isar Aerospace am Wochenende. Ihre Spectrum-Rakete schaffte es beim zweiten Testflug, fünf Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Die Spectrum-Raketen drei bis sieben sind nach Worten von Isar-Aerospace-Chef Daniel Metzler bereits im Bau. "Europa kann schnell sein und liefern."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    140,47€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    158,43€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktien von OHB sind seit Mitte August im Nebenwerteindex SDax . Die Bremer sind primär im Bau von Satellitensystemen aktiv. Über ihre Tochter Rocket Factory Augsburg sind sie allerdings auch bei der Entwicklung von Raketen im Boot. Die französische Eutelsat hat ihren Fokus derweil auf Satelliten-Konnektivität.

    OHB waren im Zuge der Euphorie durch den US-Börsengang von SpaceX , des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk, im Mai bis auf 685 Euro nach oben geschossen. In der Vorwoche kosteten sie nur noch 175 Euro. Auch der Kurs von SpaceX halbierte sich nach der Erstnotiz im Juni.

    Bei OHB sehen die Analysten allerdings immensen Erholungsspielraum. Ihre Kursziele reichen bis zu den 360 Euro von Rothschild & Co Redburn./ag/la/jha/

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 1,844 auf Tradegate (07. September 2026, 11:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +63,04 %/+92,55 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über OHB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der OHB-Aktie und anhaltenden Verkaufsdruck nach Hype, Kapitalerhöhung und dem Abverkauf durch einen Finanzinvestor. Diskutiert werden eine weiterhin hohe Bewertung trotz gesunkenem KGV von etwa 65, mögliche Short-Positionen sowie die Suche nach einem Boden, teils um 100 Euro. Gute Nachrichten und Großaufträge lösen bislang keine nachhaltige Erholung aus; langfristig sehen einige dennoch Potenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS OHB und Eutelsat steigen - Deutsche Rakete erreicht Orbit Die Aktien von OHB und Eutelsat haben sich am Montag von ihren jüngsten Tiefs abgesetzt. OHB-Anteilsscheine gewannen zeitweise 6,4 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche auf einen Tiefpunkt seit Januar gefallen waren. Den hatten auch Eutelsat …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     