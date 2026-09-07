Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen
- Volkswagen verkauft Werk Osnabrück an Aurelius
- Niedersachsen beteiligt sich am geplanten Verkauf
- Standort wird Kompetenzzentrum für Verteidigung
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Volkswagen will das Werk Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen verkaufen. Der Standort soll schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen weiterentwickelt werden, wie der Autobauer mitteilte./jwe/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 80,50 auf Tradegate (07. September 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,21 %/+48,18 % bedeutet.
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Der ist eloquent in seinen Formulierungen, der Herr Lies. VW fährt mit Hannover die Reste vom ikonischen VW Bus gegen die Wand, bisher nur in Teilen in die Türkei. Sehr zur Freude von Erdogan und Ford. Nicht nur Chinesen können ihre Autos auf Weltreise nach Deutschland schicken und sind dann weiter günstiger als VW. Für die erzählte Produktionsstory in neu von chinesischen Anbietern oder chinesischen VW-Entwicklungen in Deutschland braucht es eine tiefe Erkenntnisresistenz, auch eine völlige Unverfrorenheit blanken Unsinn als sozial erwünschte Story zu erzählen. Das mit Zöllen mag analog zu Stahl kommen, es wird Beiträge zu wirtschaftlichen und politischen Abgründen wie vor 100 Jahren liefern.
.es gibt genug Menschen, die nicht mal Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommen aber 40h Woche haben und in der Nähe des Mindestlohns. Mein Mitleid hält sich irgendwie in Grenzen!
Volkswagen muesste etwa 190.000 Mitarbeiter weniger haben um die gleiche Umsatz/Mitarbeiter Produktivitaet wie Toyota zu haben. Jetzt soll mal bitte keiner mit Fertigungstiefe anfangen, die werden dann outgesourced.